Niét mis te verstane waarschuwing aan adres van Antwerp-coach: "In november vallen de bladeren. En trainers"

Is Marvin Compper de volgende coach van een Belgische club die op straat wordt gegooid? Patrick Goots wijst de Duitse oefenmeester van Antwerp FC alvast met de vinger én waarschuwt hem.

Antwerp FC verloor afgelopen weekend op het veld van Cercle Brugge. Voor De Vereniging was het nota bene de eerste overwinning van het seizoen.

Met The Great Old gaat het ondertussen van kwaad naar erger. Antwerp FC sprokkelde amper tien punten uit tien wedstrijden én moet stilaan naar achteren kijken in het klassement.

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"De verantwoordelijkheid ligt bij spelers én bij de coach", spaart Patrick Goots de Duitser niet in Gazet van Antwerpen. "In november vallen de bladeren. En vaak ook trainers."



Het clubicoon van Antwerp waarschuwt Compper dan ook voor de gevolgen. "Antwerp moet komende zaterdag winnen om rust in de club te krijgen. En na de interlandbreak is er tegen Zulte Waregem evenmin marge voor puntenverlies."

Is Marvin Compper aan zijn laatste dagen bezig als coach van Antwerp FC?

"Compper zal zelf toch ook wel beseffen dat hij voor een cruciale week staat?", sluit Goots af met een open vraag. "Zonder overwinning tegen Lommel SK gaan ook de fans zich roeren. Op een moment houdt het op, hé."