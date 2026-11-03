Nieuwe JPL-coach had zelfs Neymar onder zijn hoede en staat op heel goede voet met Mourinho

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Nieuwe JPL-coach had zelfs Neymar onder zijn hoede en staat op heel goede voet met Mourinho
Foto: © Photonews
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Pedro Caixinha is de nieuwe trainer van Cercle Brugge. De Portugees wil zich herlanceren na enkele moeilijke maanden en kan terugblikken op samenwerkingen met grote namen uit de voetbalwereld.

Na de eerste competitiezege van het seizoen schakelt Cercle Brugge over op een Portugese aanpak. Lars Friis vertrekt, Pedro Caixinha neemt over. De nieuwe coach van groen-zwart kende de voorbije tijd enkele lastige passages, maar brengt wel een bijzonder rijk parcours mee naar het Jan Breydelstadion.

Van Sporting tot de nationale ploeg van Saudi-Arabië

Caixinha zette al in 2004 een eerste grote stap als assistent-trainer bij Sporting Portugal. Opmerkelijk: ook José Mourinho had eerder ervaring opgedaan in de staf van de Portugese topclub.

In datzelfde jaar verruilde Mourinho FC Porto voor Chelsea. Volgens de Portugese pers nam de Special One, ondanks zijn nieuwe avontuur in Londen, ruim de tijd om met Caixinha te praten over hun visie op het trainersvak.

Daarna volgde Caixinha hoofdtrainer José Peseiro naar Al-Hilal, Panathinaikos, Rapid Boekarest en de nationale ploeg van Saudi-Arabië. Vervolgens ging hij op eigen benen staan. Hij werkte als hoofdcoach bij Leiria, een club waar Mourinho eveneens zijn eerste stappen als T1 zette, en later ook bij Nacional Madeira, Santos Laguna en Al-Gharafa.

Een korte passage bij Rangers en Santos

Via een avontuur bij Glasgow Rangers, dat na 26 wedstrijden eindigde, belandde de Portugees achtereenvolgens bij Cruz Azul, Al Shabab, Santos Laguna, Talleres, Red Bull Bragantino en FC Santos.

Bij die laatste club had Caixinha zelfs Neymar onder zijn hoede. De Braziliaanse vedette kon de ploeg echter niet uit het slop halen en na minder dan drie maanden werd de trainer ontslagen. Neymar nam daarna op sociale media met warme woorden afscheid: "Meneer, het was een enorm plezier om met u te werken. Ik wens u veel succes in uw leven. Bedankt voor alles."

Bij Cercle Brugge zal Caixinha opnieuw Braziliaanse spelers coachen, al genieten zij uiteraard niet dezelfde internationale status als Neymar. De vraag is nu vooral of de ervaren Portugees groen-zwart snel weer op koers krijgt.

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