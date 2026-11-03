Ook Belgisch voetbal in rouw: ex-Rode Duivel Toni Brogno overleden

Toni Brogno is op 53-jarige leeftijd overleden. De voormalige Rode Duivel vocht al lange tijd tegen leverkanker.

Het zijn berichten die we liever niet zouden moeten brengen. De familie van Toni Brogno heeft het overlijden van de voormalige Rode Duivel bekendgemaakt. Brogno werd 53 jaar.

"Met grote droefheid moeten we het overlijden aankondigen van de beste papa en echtgenoot ter wereld", schreef de familie Brogno op sociale media.

Zes interlands voor de Rode Duivels

Antonio Brogno, bij iedereen bekend als Toni, zette zijn eerste stappen als voetballer bij Marchienne. Zijn carrière kwam vervolgens echt op gang in Charleroi, waar hij eerst voor Sporting en daarna voor Olympic uitkwam.

Later droeg de aanvaller ook het shirt van Westerlo, Sedan en OH Leuven. Daarna keerde hij terug naar het Zwarte Land, met nieuwe passages bij Sporting Charleroi en Olympic Charleroi. Tussen 1998 en 2000 verzamelde Brogno zes caps bij de Rode Duivels.

Een lange strijd tegen leverkanker

Na zijn spelersloopbaan ging de Carolo aan de slag als verkoper bij Decathlon in Châtelineau. Hij kampte al enkele jaren met een agressieve vorm van leverkanker.





Het werd een lange en zware strijd. Zijn broer Dante Brogno zette zelfs zijn trainerscarrière tijdelijk on hold om dicht bij hem te kunnen zijn. De redactie van Voetbalkrant wenst de familie, vrienden en alle nabestaanden van Toni Brogno veel sterkte toe.