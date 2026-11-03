Peter Bosz haalt uit na commotie rond Belg Noah Fernandez

Peter Bosz heeft op het persmoment voor de wedstrijd tussen PSV en Club Brugge stevig uitgehaald naar ESPN. De trainer van PSV vindt dat de Nederlandse zender Noah Fernandez verkeerd heeft neergezet na een interview bij Jong PSV. Volgens Bosz werd de boodschap van de Belgische middenvelder door een kort fragment helemaal uit zijn context gehaald.

ESPN publiceerde maandagavond na het duel tussen Jong PSV en NAC Breda een stukje uit het interview met Fernandez. Daarin vertelde de jongeling dat de voorbije maanden moeilijk waren en dat hij na de wedstrijd tegen Ajax snel uit beeld verdween. Ook zei hij dat hij de voorbije weken naar eigen gevoel niet opnieuw de kans had gekregen om zich te tonen.

Bosz vindt dat Fernandez verkeerd werd voorgesteld

Dat fragment viel niet in goede aarde bij Bosz. “Het heeft met ESPN te maken. Als je het hele interview ziet, dan zegt hij heel andere dingen dan in die korte video”, reageerde de PSV-trainer.

Volgens Bosz legde Fernandez in het volledige gesprek vooral de nadruk op zijn eigen situatie. Hij hoopte opnieuw een kans te krijgen, maar bracht dat volgens zijn coach op een heel andere manier dan het korte fragment deed uitschijnen.

“Alles voor de clicks tegenwoordig”

Bosz spaarde de zender niet in zijn kritiek. “Dat is het gevaar van snel voor de clicks en bytes gaan. Je wil alles spectaculair. Alles voor de clicks tegenwoordig.”

Lees ook... Belgisch toptalent (18) zit op dood spoor: “Ik heb nog niet echt een nieuwe kans gekregen”›

De trainer benadrukte dat Fernandez zich in het volledige interview volgens hem keurig had uitgedrukt. Hij vond het dan ook vervelend dat de jonge Belg door de montage een andere boodschap leek te brengen.