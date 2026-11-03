Peter Maes is snoeihard voor KRC Genk: "Zegt veel over de mentaliteit"

KRC Genk blijft voorlopig met een hardnekkig probleem kampen. De Limburgers konden dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd op verplaatsing winnen en lieten ook tegen KV Mechelen opnieuw punten liggen. Peter Maes ziet vooral een gebrek aan intensiteit en winnaarsmentaliteit.

Volgens de voormalige Genk-coach ligt het probleem veel dieper dan één slechte wedstrijd. De kwaliteiten zijn er volgens hem wel degelijk, maar de ploeg slaagt er te weinig in om vanaf de eerste minuut met de nodige scherpte en agressiviteit te spelen.

Bij Het Belang van Limburg is Maes bijzonder scherp. “Ze begonnen aan die match aan het tempo van een herfstwandeling. Ze lieten zich gewillig bij de keel grijpen door een veel gretiger Mechelen. Dan loop je natuurlijk snel achter de feiten aan.”

Dat Genk na de achterstand plots wel een hoger tempo kon ontwikkelen, maakt de analyse voor Maes alleen maar pijnlijker. “Ze hebben er dus wel de kwaliteiten voor, maar kunnen het simpelweg niet opbrengen om dat van in het begin te doen. Dat zegt veel over de mentaliteit binnen de kern en de club.”

Volgens Maes ontbreekt het Genk al langer aan hardheid. “Ze missen de hardheid en de agressiviteit om een wedstrijd te willen winnen. Dat is een probleem wat al langer speelt en wat in het DNA van de club lijkt te zijn doorgedrongen.”

Ook aanvallend zag hij te weinig. Jess Thorup probeerde met twee spitsen nog iets te forceren, maar zonder voldoende aanvoer vanaf de zijkanten had dat volgens Maes weinig zin. Adedeji-Sternberg straalde hem te weinig uit, Junya Ito levert volgens hem niet genoeg rendement meer en Yokoyama mist nog overzicht.





Top vier raakt uit zicht

Maes waarschuwt dat Genk op deze manier snel terrein blijft verliezen. “Op deze manier gaat Genk nooit in de top vier geraken.” Het verschil met Charleroi bedraagt intussen negen punten.

Veel makkelijker wordt het voorlopig niet. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen Union. “Als ze daar iets willen halen, gaan ze toch uit een heel ander vaatje moeten tappen”, besluit Maes.