PSV-trainer Peter Bosz is onder de indruk: “We zijn hier veel te snel met ons oordeel"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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PSV-trainer Peter Bosz is onder de indruk: “We zijn hier veel te snel met ons oordeel"

PSV staat morgen tegenover Club Brugge en Peter Bosz weet waar het gevaar vandaan kan komen. Vooral Carlos Forbs kan met zijn snelheid profiteren van de ruimte die de offensieve Eindhovenaren soms weggeven. Toch is de Nederlandse coach niet van plan zijn aanpak te veranderen.

“We hebben de beelden bekeken en houden rekening met de kwaliteiten van onze tegenstander, maar gaan vooral uit van eigen kracht. We passen ons niet aan omdat Forbs bij Club Brugge meedoet”, maakte Bosz duidelijk.

Bosz is onder de indruk van Forbs

De PSV-coach had ook lovende woorden voor de manier waarop Club Brugge de flankaanvaller gebruikt. “Als je Club niet volgt, weet je niet hoe goed hij is. In Nederland zijn we heel snel met ons oordeel. Te snel, zeker bij Ajax. Forbs doet het uitstekend. Bij Club Brugge gebruiken ze hem in zijn kracht, dat doen ze heel goed.”

Bosz heeft daarnaast veel respect voor het niveau van Club Brugge. België staat volgens hem niet toevallig hoog op de UEFA-ranking. “Dat betekent dat je constant goed presteert in Europa. Ik moet mijn spelers dat niet wijsmaken.”

“Ik zou Hans Vanaken graag bij PSV hebben”

Ook Hans Vanaken kwam ter sprake. De PSV-trainer stak zijn bewondering voor de aanvoerder van Club Brugge niet onder stoelen of banken. “Ik zou ook graag Hans Vanaken bij mij hebben. Het verrast me dat hij nog bij Club Brugge speelt.”

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Bosz ziet in Vanaken een bijzonder type middenvelder. “Normaal is een verbindingsspeler niet zo groot als Vanaken, maar hij kan dat wel aan. Er zijn wel meerdere trainers die hem graag bij zich zouden hebben.”

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