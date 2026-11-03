Radja Nainggolan reageert voor het eerst op strafeis van twee jaar cel

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Radja Nainggolan reageert voor het eerst op strafeis van twee jaar cel
Foto: © photonews

Radja Nainggolan heeft voor het eerst gereageerd op de strafeis van twee jaar cel die het parket tegen hem heeft geformuleerd. De voormalige Rode Duivel kwam via de podcast 'Ongefilterd' met een reactie op de zaak rond witwaspraktijken. De eis kwam duidelijk binnen, al probeert hij de rust te bewaren.

"Je komt van het trainingsveld met een lach en dan lees je plots zoiets. Je schrikt toch even. Ik heb niets met kwaad opzet gedaan", vertelde Nainggolan. Vooral de impact op zijn gezin houdt hem bezig. Hij denkt daarbij in de eerste plaats aan zijn oudere kinderen, die het nieuws op school ook te horen krijgen.

De middenvelder van Patro Eisden probeert zich intussen vast te houden aan het vertrouwen in zijn juridische verdediging. "Ik heb twee advocaten in wie ik het volste vertrouwen heb. Zij stellen me op dit moment ook gerust. Ik ben vrij sereen en hoop dat aan het einde van de rit de juiste beslissing wordt genomen."

Nainggolan wil zich niet laten afleiden

De 37-jarige Nainggolan benadrukt dat hij zich niet wil verliezen in de juridische kwestie. Hij wil vooral bezig zijn met zijn voetbal en zijn dagelijkse leven. "Ik ben heel gefocust op wat ik moet doen. Ik richt me niet op zaken die voor mij geen belang hebben. Voor mij heeft dit geen belang", klonk het.

Op het veld gaf hij afgelopen weekend alvast een antwoord. Nainggolan scoorde een knap doelpunt in de 3-1-zege van Patro Eisden tegen Lokeren. De middenvelder probeert zo zijn sportieve verplichtingen niet te laten overschaduwen door de zaak die boven zijn hoofd hangt.

Advocaten pleiten op 13 november


Het parket ziet de zaak nochtans ernstig. Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit gegevens op de gsm van Nainggolan dat hij goed wist waarmee hij bezig was. Zijn advocaten krijgen op 13 november de kans om voor zijn vrijspraak te pleiten.

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