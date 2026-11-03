Scheidsrechtersbaas Lardot haalt uit naar één van zijn scheidsrechters en twijfelt over die van Kortrijk

Jonathan Lardot heeft maandag opnieuw enkele discutabele scheidsrechterlijke beslissingen van het voorbije voetbalweekend besproken in zijn wekelijkse rubriek op DAZN. De baas van de Belgische scheidsrechters was daarbij opvallend kritisch. Vooral de strafschop die Eric Lambrechts toekende aan Charleroi tegen La Louvière kon op weinig begrip rekenen.

Bij een 0-1-stand ging de bal op de stip na een licht contact in het strafschopgebied. De VAR riep Lambrechts naar het scherm om de fase opnieuw te bekijken, maar de scheidsrechter bleef bij zijn oorspronkelijke beslissing. Charleroi kreeg de penalty en kon de wedstrijd zo verder naar zich toetrekken.

Lardot begrijpt beslissing van Lambrechts niet

Lardot vond de tussenkomst van de VAR terecht, maar had verwacht dat Lambrechts zijn beslissing zou herzien. "Als er al contact was met de voet, dan was dat veel te licht om een strafschop te geven. Ik zag niets wat duidelijk genoeg was. Er was geen enkele reden om hiervoor te fluiten", oordeelde hij. "Ik was aanvankelijk tevreden met de tussenkomst van de VAR, maar minder met de beslissing van de scheidsrechter om zijn strafschop toch te bevestigen."

Over de penalty die Bram Van Driessche aan Kortrijk toekende tegen Standard, was Lardot dan weer duidelijk. Eckert Ayensa kreeg de bal tegen zijn arm, die volgens hem voldoende ver van het lichaam verwijderd was. "In theorie is dit een duidelijke strafschop. De speler heeft zijn arm uitgestrekt wanneer hij het duel aangaat en ziet de bal aankomen. Op basis van die positie moet je de penalty bevestigen. Al vind ik dit eerlijk gezegd geen aangename manier om een strafschop toe te kennen", gaf hij toe.

Pletinckx had geen andere mogelijkheid om zijn arm te plaatsen

Ook de handsbal van Pletinckx in de wedstrijd tussen OH Leuven en STVV kwam aan bod. Daar had volgens Lardot net géén strafschop moeten volgen. Hij maakte daarbij een duidelijk onderscheid met de fase bij Standard: Pletinckx was niet meer volop in het duel toen de bal op zijn arm viel, die dicht bij zijn lichaam bleef. "Er was geen beweging van de arm en hij had eigenlijk geen andere mogelijkheid om die anders te positioneren. Ik had verwacht dat de VAR zou ingrijpen om de penalty ongedaan te maken", klonk het.

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Over de veelbesproken treffer van Beveren tegen Union, waarbij Bert Put na een VAR-interventie toch bij zijn beslissing bleef na een vermeende fout op Havenaar, sprak Lardot zich maandag niet uit.