Steven Defour gaat onverwachte uitdaging aan: "Het avontuur van mijn leven"

Steven Defour is de voorbije maanden vooral actief als analist, maar zijn werk in de media krijgt nu ook een avontuurlijke toets.

Het is inmiddels exact drie jaar geleden dat Steven Defour ontslagen werd bij KV Mechelen. Besnik Hasi nam toen zijn plaats in achter de Kazerne over. Sindsdien vond de voormalige Rode Duivel geen nieuwe trainersjob, al hoeft hij zich allerminst te vervelen.

Defour is geregeld te zien als analist bij RTL en andere media. Nog maar gisteren spaarde hij zijn woorden niet over de problemen bij Anderlecht en Standard, twee clubs waar hij zelf een verleden heeft.

Van de voetbalstudio naar de oceaan

Naast zijn wekelijkse analyses over het Belgische voetbal stapte Defour ook ver buiten zijn vertrouwde omgeving. De Mechelaar koos namelijk voor een bijzonder televisieavontuur op zee.

Hij nam deel aan Over De Oceaan, het programma van Play waarin bekende Vlamingen aan boord gaan voor een echte oversteek van de oceaan. Geen tactiekborden of dug-outs dus, wel een schip en de open zee.



"Het avontuur van mijn leven", schreef Steven Defour bij een bijhorende Instagram-post. Afwachten of hij na de overtocht nog het meest weg zal hebben van een trainer uit de Jupiler Pro League, of eerder van kapitein Haddock.