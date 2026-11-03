Steven Defour gaat onverwachte uitdaging aan: "Het avontuur van mijn leven"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Steven Defour gaat onverwachte uitdaging aan: "Het avontuur van mijn leven"
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Steven Defour is de voorbije maanden vooral actief als analist, maar zijn werk in de media krijgt nu ook een avontuurlijke toets.

Het is inmiddels exact drie jaar geleden dat Steven Defour ontslagen werd bij KV Mechelen. Besnik Hasi nam toen zijn plaats in achter de Kazerne over. Sindsdien vond de voormalige Rode Duivel geen nieuwe trainersjob, al hoeft hij zich allerminst te vervelen.

Defour is geregeld te zien als analist bij RTL en andere media. Nog maar gisteren spaarde hij zijn woorden niet over de problemen bij Anderlecht en Standard, twee clubs waar hij zelf een verleden heeft.

Van de voetbalstudio naar de oceaan

Naast zijn wekelijkse analyses over het Belgische voetbal stapte Defour ook ver buiten zijn vertrouwde omgeving. De Mechelaar koos namelijk voor een bijzonder televisieavontuur op zee.

Hij nam deel aan Over De Oceaan, het programma van Play waarin bekende Vlamingen aan boord gaan voor een echte oversteek van de oceaan. Geen tactiekborden of dug-outs dus, wel een schip en de open zee.


"Het avontuur van mijn leven", schreef Steven Defour bij een bijhorende Instagram-post. Afwachten of hij na de overtocht nog het meest weg zal hebben van een trainer uit de Jupiler Pro League, of eerder van kapitein Haddock.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Standard

Meer nieuws

Twee trainers ontslagen... Wie is de volgende? Deze vijf moeten ook vrezen voor hun job komend weekend

Twee trainers ontslagen... Wie is de volgende? Deze vijf moeten ook vrezen voor hun job komend weekend

08:20
Anderlecht kiest voor eigenbelang, maar heeft daar goede reden voor

Anderlecht kiest voor eigenbelang, maar heeft daar goede reden voor

10:00
Aad de Mos haalt zowaar de loftrompet boven voor deze drie Bruggelingen: "Dat had ik niet verwacht"

Aad de Mos haalt zowaar de loftrompet boven voor deze drie Bruggelingen: "Dat had ik niet verwacht"

10:40
Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman

Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman

10:16
2
Hein Vanhaezebrouck kraakt arbitrage: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck kraakt arbitrage: "Onvoorstelbaar"

07:00
5
Thibaut Courtois maakt kans op plaats tussen Kane, Messi en Ronaldo

Thibaut Courtois maakt kans op plaats tussen Kane, Messi en Ronaldo

09:30
Scheidsrechtersbaas Lardot haalt uit naar één van zijn scheidsrechters en twijfelt over die van Kortrijk

Scheidsrechtersbaas Lardot haalt uit naar één van zijn scheidsrechters en twijfelt over die van Kortrijk

07:20
Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in

Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in

08:40
1
Radja Nainggolan reageert voor het eerst op strafeis van twee jaar cel

Radja Nainggolan reageert voor het eerst op strafeis van twee jaar cel

07:40
1
Club Brugge innoveert: ze willen Belgische voetbalwereld voorblijven met... AI

Club Brugge innoveert: ze willen Belgische voetbalwereld voorblijven met... AI

08:00
1
Peter Maes is snoeihard voor KRC Genk: "Zegt veel over de mentaliteit"

Peter Maes is snoeihard voor KRC Genk: "Zegt veel over de mentaliteit"

06:30
Steven Defour maakt ex-ploeg helemaal af: "Nul leiders"

Steven Defour maakt ex-ploeg helemaal af: "Nul leiders"

15:00
2
Woede bij STVV om arbitrage: "Begreep er niets van"

Woede bij STVV om arbitrage: "Begreep er niets van"

22:45
1
Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom

Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom

22:30
4
Nieuwe uitdaging voor ex-Rode Duivel: meteen strijd tegen degradatie

Nieuwe uitdaging voor ex-Rode Duivel: meteen strijd tegen degradatie

20:40
Union krijgt nieuwe dreun: zware schorsing dreigt

Union krijgt nieuwe dreun: zware schorsing dreigt

22:10
3
Miljoenen voor Infantino: nieuwe onthullingen doen monden openvallen

Miljoenen voor Infantino: nieuwe onthullingen doen monden openvallen

23:00
1
De breuklijn té veel bij Anderlecht? "Het ging wel héél erg ver"

De breuklijn té veel bij Anderlecht? "Het ging wel héél erg ver"

17:40
6
Trainerscarrousel draait op volle toeren: tweede ontslag van de dag in JPL

Trainerscarrousel draait op volle toeren: tweede ontslag van de dag in JPL

21:37
6
Keert Nicky Hayen terug naar de JPL? Ook De Roeck wordt genoemd bij deze club

Keert Nicky Hayen terug naar de JPL? Ook De Roeck wordt genoemd bij deze club

21:28
Hein Vanhaezebrouck wijst schrijnend gebrek aan bij KRC Genk

Hein Vanhaezebrouck wijst schrijnend gebrek aan bij KRC Genk

21:03
1
Oplossing voor Standard in eigen rangen ... of wintermercato?

Oplossing voor Standard in eigen rangen ... of wintermercato?

16:40
4
Belgische trainer staat op het punt opvallende buitenlandse stap te zetten

Belgische trainer staat op het punt opvallende buitenlandse stap te zetten

20:20
Arbitrage ging vorig weekend zwaar de fout in volgens Lardot: "Dat is nooit strafschop"

Arbitrage ging vorig weekend zwaar de fout in volgens Lardot: "Dat is nooit strafschop"

20:00
7
Wesley Sonck onder de indruk, cijfers zijn duidelijk: dit is dé titelfavoriet

Wesley Sonck onder de indruk, cijfers zijn duidelijk: dit is dé titelfavoriet

19:00
1
Huiveringwekkende botsing in Spanje: speler krijgt hartstilstand op weg naar ziekenhuis

Huiveringwekkende botsing in Spanje: speler krijgt hartstilstand op weg naar ziekenhuis

20:34
3
Waarom moest De Meyer vertrekken? STVV-CEO komt met duidelijke uitleg

Waarom moest De Meyer vertrekken? STVV-CEO komt met duidelijke uitleg

19:30
3
Bondsparket is het helemaal beu: Charleroi hangt loodzware straf boven het hoofd

Bondsparket is het helemaal beu: Charleroi hangt loodzware straf boven het hoofd

19:05
2
OFFICIEEL: Volgende trainersontslag in de JPL is een feit

OFFICIEEL: Volgende trainersontslag in de JPL is een feit

18:21
'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

16:20
1
Nieuwe parel: 'Club Brugge gaat concurrentie aan met Duitse, Franse, Engelse en Schotse topclubs'

Nieuwe parel: 'Club Brugge gaat concurrentie aan met Duitse, Franse, Engelse en Schotse topclubs'

18:30
Defour is kristalhelder over Anderlecht: "Ontsla hem dan"

Defour is kristalhelder over Anderlecht: "Ontsla hem dan"

13:20
6
Anderlecht neemt ingrijpende beslissing: vier spelers mogen niet naar het WK

Anderlecht neemt ingrijpende beslissing: vier spelers mogen niet naar het WK

15:40
2
Deze Belgische club wint 20.000 euro dankzij samenwerking met Billit

Deze Belgische club wint 20.000 euro dankzij samenwerking met Billit

18:00
'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi'

'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi'

17:00
6
Bijzonder: 'Gewezen CEO Lommel trekt naar ... Dender'

Bijzonder: 'Gewezen CEO Lommel trekt naar ... Dender'

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 1-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
SK Beveren SK Beveren 1-2 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 4-1 Westerlo Westerlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-1 Antwerp Antwerp
STVV STVV 1-2 OH Leuven OH Leuven
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
Charleroi Charleroi 5-2 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman Geert66 Geert66 over De breuklijn té veel bij Anderlecht? "Het ging wel héél erg ver" Sv1978 Sv1978 over Anderlecht grijpt drastisch in: vier A-kernspelers moeten Futures uit degradatiegevaar helpen Jasperd Jasperd over Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Union krijgt nieuwe dreun: zware schorsing dreigt Joe Joe over Huiveringwekkende botsing in Spanje: speler krijgt hartstilstand op weg naar ziekenhuis rinus michels rinus michels over 'Nieuwe wending in verhaal Tresoldi' stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Trainerscarrousel draait op volle toeren: tweede ontslag van de dag in JPL stefaanblauwzwart stefaanblauwzwart over Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom Ratko Svilar Ratko Svilar over Hein Vanhaezebrouck kraakt arbitrage: "Onvoorstelbaar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved