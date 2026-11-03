Storm Austen zorgt voor financiële krater bij JPL-club

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Storm Austen zorgt voor financiële krater bij JPL-club
Foto: © photonews
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De afgelasting van KV Kortrijk-KV Mechelen door storm Austen heeft de thuisclub een stevige financiële kater bezorgd. Zo’n 200 medewerkers moesten worden afgebeld en honderden vipgasten zagen hun voetbalavond verdwijnen.

De schade is nog niet volledig in kaart gebracht. “We verliezen sowieso commerciële inkomsten”, zegt operationeel directeur Jelle Brulez bij HLN. Vooral de hospitalityformules waren een flinke tegenvaller.

Uitverkochte loges en restaurant

Het restaurant was volledig volgeboekt met 200 gasten. Ook de 110 plaatsen in de loges waren gereserveerd. Voor een speciale afterworkformule van Inofec werden nog eens 450 tot 500 vips verwacht.

Niet alle inkomsten kunnen worden gerecupereerd. Shirtpartner Brustor had bijvoorbeeld twintig Amerikaanse klanten uitgenodigd, maar die waren tegen de nieuwe speeldatum alweer naar huis. “Sommige commerciële kansen zijn hoe dan ook verloren”, aldus Brulez.

Kritiek op beslissing Pro League

De COO betreurt vooral dat de Pro League de wedstrijd volgens hem eenzijdig en zonder voorafgaand overleg met de club of lokale veiligheidsdiensten afgelastte. Hij respecteert de veiligheidsafweging, maar vindt dat dialoog op zijn plaats was geweest.


KV Kortrijk probeert intussen de schade te beperken. Een deel van de voorbereide maaltijden kreeg via het CAW een sociale bestemming. De inhaalwedstrijd tegen KV Mechelen staat gepland op woensdag 4 november om 20.30 uur. Eerder gekochte tickets en abonnementen blijven geldig.

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