Thibaut Courtois maakt kans op plaats tussen Kane, Messi en Ronaldo

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Thibaut Courtois maakt kans op plaats tussen Kane, Messi en Ronaldo
Foto: © photonews

Thibaut Courtois maakt kans op een plaats in de FIFPRO World 11. De doelman van Real Madrid is een van de 26 genomineerden voor het prestigieuze wereldelftal, dat volledig wordt samengesteld op basis van stemmen van profvoetballers. Hij neemt het bij de doelmannen op tegen Emiliano Martínez en David Raya.

Courtois is de enige Belg op de volledige shortlist. De concurrentie is bijzonder zwaar, want ook Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland en Harry Kane behoren tot de genomineerden. De namen werden maandag bekendgemaakt door spelersvakbond FIFPRO.

Bijna 20.000 voetballers brachten hun stem uit

Voor deze editie brachten 19.806 professionele voetballers uit 73 landen hun stem uit. Ze beoordeelden de prestaties van hun collega's tussen 4 augustus 2025 en 19 juli 2026. Om in aanmerking te komen, moesten spelers minstens dertig officiële wedstrijden hebben afgewerkt in die periode.

De uiteindelijke ploeg wordt op maandag 9 november bekendgemaakt. De speler met de meeste stemmen op doel, drie verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers krijgen een plaats. De laatste positie gaat naar de veldspeler met de meeste stemmen die nog niet geselecteerd is.

Ook Messi en Ronaldo maken kans op een plaats

Bij de verdedigers staan onder meer Virgil van Dijk, Achraf Hakimi en William Saliba op de lijst. Op het middenveld zijn er nominaties voor Jude Bellingham, Pedri, Rodri en Bruno Fernandes. Voorin maken naast Messi en Ronaldo ook onder anderen Haaland, Kane en Lamine Yamal kans op een plek.

De volledige lijst met 26 genomineerden:

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Doelmannen

  • Thibaut Courtois (Real Madrid, België)

  • Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentinië)

  • David Raya (Arsenal, Spanje)

Verdedigers

  • Pau Cubarsí (Barcelona, Spanje)

  • Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, Spanje)

  • Virgil van Dijk (Liverpool, Nederland)

  • Gabriel (Arsenal, Brazilië)

  • Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marokko)

  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)

  • William Saliba (Arsenal, Frankrijk)

  • Dayot Upamecano (Bayern München, Frankrijk)

Middenvelders

  • Jude Bellingham (Real Madrid, Engeland)

  • Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal)

  • Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentinië)

  • Pedri (Barcelona, Spanje)

  • Declan Rice (Arsenal, Engeland)

  • Rodri (Manchester City/Barcelona, Spanje)

  • Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Aanvallers

  • Erling Haaland (Manchester City, Noorwegen)

  • Harry Kane (Bayern München, Engeland)

  • Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Georgië)

  • Kylian Mbappé (Real Madrid, Frankrijk)

  • Lionel Messi (Inter Miami, Argentinië)

  • Michael Olise (Bayern München, Frankrijk)

  • Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)

  • Lamine Yamal (Barcelona, Spanje)

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