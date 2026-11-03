Topkandidaat als nieuwe STVV-coach: Limburgers denken aan ex-Antwerp-trainer

STVV heeft gisteren Frédéric De Meyer ontslagen en kijkt al uit naar een opvolger. Daarbij komt een oude bekende nadrukkelijk in beeld: Jonas De Roeck. De Belgische trainer zou opnieuw hoofdcoach kunnen worden bij de Kanaries, waar hij zijn trainerscarrière in het profvoetbal begon.

De Meyer moest vertrekken na vijf opeenvolgende competitienederlagen. STVV haalde amper acht punten uit de eerste tien wedstrijden en staat daardoor pas vijftiende. De 1-2-nederlaag tegen OH Leuven werd hem uiteindelijk fataal.

De Roeck kent Stayen al

De Roeck stond in 2017 voor het eerst aan het roer bij STVV. Hij kent de club en de omgeving dus goed. Nadien deed hij ervaring op bij onder meer Anderlecht, Westerlo en Antwerp. Ook bij Club NXT en Club YLA was hij actief.

Ook Hayen werd al genoemd

De Roeck is niet de enige naam die circuleert. Ook Nicky Hayen wordt nadrukkelijk genoemd als mogelijke opvolger.

De Truienaar zit zonder club na zijn korte passage bij Burnley en heeft eveneens een verleden bij STVV. De club heeft dus verschillende pistes om uit te kiezen.

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Intussen neemt assistent Sepp De Roover voorlopig de leiding over. STVV wil op korte termijn een nieuwe hoofdtrainer aanstellen. Met nog één wedstrijd voor de interlandbreak hoopt de club snel opnieuw stabiliteit te vinden.