Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel
Foto: © photonews

De gunstregeling voor topvoetballers ligt opnieuw onder vuur tijdens de federale begrotingsbesprekingen. Vicepremiers Maxime Prévot en Frank Vandenbroucke willen dat profvoetballers meer bijdragen aan de sociale zekerheid. Volgens hen kan dat jaarlijks tientallen miljoenen euro opleveren.

Prévot spreekt over een mogelijke opbrengst van 70 miljoen euro per jaar. Vandenbroucke schat de opbrengst van de sociale bijdragen op ongeveer 100 miljoen euro, bovenop nog tientallen miljoenen aan fiscale voordelen voor clubs.

Gunstregime dateert uit de jaren zeventig

De regeling werd destijds ingevoerd om sporters met een korte carrière en een groter risico op blessures te beschermen. Maar volgens fiscalist Michel Maus en arbeidseconoom Stijn Baert is het professionele voetbal intussen sterk veranderd. De lonen zijn fors gestegen en de meeste clubs zijn geëvolueerd naar professionele ondernemingen.

“Het is totaal verkeerd dat we die gunstregeling voor professionele voetballers blijven aanhouden”, vindt Baert bij VRT. Ook Maus pleit ervoor om voetballers als werknemers op dezelfde manier te laten bijdragen aan hun sociale bescherming.

Pro League en Bouchez onder vuur

Volgens Prévot wordt het voorstel geblokkeerd door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die ook voorzitter is van Francs Borains. Zowel Bouchez als de Pro League gaf geen reactie aan VRT NWS. Vanuit het voetbal wordt onder meer gewezen op de internationale concurrentiepositie van Belgische clubs.

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Baert vindt dat argument niet overtuigend: volgens hem moet de overheid vooral steun geven aan wie het minst verdient. De mogelijke opbrengst is beperkt tegenover de volledige begrotingsinspanning van tien miljard euro, maar gaat wel om tientallen miljoenen. Daarmee is het dossier opnieuw een discussiepunt geworden in de begrotingsonderhandelingen.

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