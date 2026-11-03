Twee trainers ontslagen... Wie is de volgende? Deze vijf moeten ook vrezen voor hun job komend weekend

De trainerscarrousel in de Jupiler Pro League lijkt nog maar net op gang gekomen. Na het ontslag van Frederic De Meyer bij STVV en Lars Friis bij Cercle Brugge is het weinig waarschijnlijk dat zij de enigen zullen blijven. Verschillende clubs bekijken hun situatie met groeiende bezorgdheid, maar de betrokken trainers krijgen nog één weekend om het tij te keren.

De komende speeldag wordt daardoor bijzonder belangrijk. Daarna volgt een interlandbreak, een moment waarop clubs de tijd hebben om een trainerswissel door te voeren zonder meteen midden in een druk wedstrijdschema te vallen. Vooral vijf coaches moeten dringend resultaten boeken om hun positie veilig te stellen.

Euvrard, Thorup en Still voelen de hete adem

Bij Standard staat Vincent Euvrard onder druk na vijf competitiewedstrijden zonder overwinning en amper twaalf punten uit tien duels. Vrijdag komt promovendus Beveren naar Sclessin. Een nieuwe misstap zou de discussie over zijn toekomst alleen maar aanwakkeren. Ook Jess Thorup moet vrezen: Racing Genk staat zesde, maar heeft al tien punten achterstand op het podium en wacht nog altijd op zijn eerste uitoverwinning. Zondag wacht een bijzonder zware verplaatsing naar Union.

Edward Still kreeg voorlopig nog het vertrouwen van de directie van La Louvière, ondanks de zware nederlaag tegen Charleroi. De manier waarop die wedstrijd verloren werd, zorgde wel voor grote frustratie. Zaterdag tegen Cercle Brugge moet zijn ploeg tonen dat de mentaliteit en de boodschap van de trainer nog voldoende aanslaan.

Ook Vitor Bruno en Compper moeten reageren

Bij Anderlecht heeft Vitor Bruno na de ruime zege tegen Westerlo wat krediet teruggewonnen, maar de komende opdrachten worden bijzonder zwaar. Na de Europese wedstrijd tegen Salzburg volgt de topper tegen Club Brugge. Vooral een afgang tegen de grote rivaal zou zijn positie ernstig kunnen ondermijnen. De directie wil vermijden dat paars-wit opnieuw een pijnlijke nederlaag lijdt in een topwedstrijd.

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Ook Marvin Compper staat bij Antwerp met de rug tegen de muur. De nederlaag tegen Cercle Brugge, dat daarmee zijn eerste competitiezege boekte, heeft de twijfels opnieuw aangewakkerd. Zondag ontvangt Antwerp promovendus Lommel en is winnen eigenlijk een must. De komende speeldag kan dus voor meerdere trainers beslissend worden. De interlandbreak komt er voor sommige clubs mogelijk als het ideale moment om de stekker eruit te trekken.