Vanhaezebrouck spaart Standard-sterkhouder niét: "Serieus blijven, hé"

Standard bleef afgelopen weekend steken op een gelijkspel tegen KV Kortrijk. Niet alleen van de Luikenaren in het algemeen, maar vooral van Adnane Abid wordt een pak meer verwacht. Hein Vanhaezebrouck spaart de flankaanvaller dan ook niet.

Standard kwam in het eigen Sclessin niet verder dan een gelijkspel tegen KV Kortrijk. Meer zelfs: De Rouches maakten op geen enkel moment aanspraak op meer tegen de rode lantaarn.

Het seizoen lijkt nu al opnieuw verloren voor De Rouches. Standard sprokkelde amper twaalf punten uit tien wedstrijden. De troepen van Vincent Euvrard kamperen op een grijze negende plaats in het klassement.

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Eén van de spelers die ver onder de verwachtingen blijft is Adnane Abid. Standard haalde de 23-jarige Belg met Marokkaanse roots afgelopen zomer op bij Patro Eisden, maar hij slaagde er vooralsnog niet in om zijn stempel te drukken.

"Abid heeft de voorbije jaren al leuke dingen laten zien", erkent Vanhaezebrouck de kwaliteiten van de flankaanvaller in Het Nieuwsblad. "Maar uiteindelijk is het allemaal te weinig voor een club als Standard."

En de Belgische voetbalbond zou hem moeten overtuigen?

Ik heb overigens vernomen dat Abid zijn keuze moet maken tussen de Rode Duivels en de Marokkaanse nationale ploeg", fronst Vanhaezebrouck de wenkbrauwen. "En de Belgische voetbalbond zou hem moeten overtuigen?"





"Serieus blijven, hé", besluit de voormalige coach van onder meer KAA Gent en RSC Anderlecht. "Abid is niet van het type speler zoals Konstantinos Karetsas of Jorthy Mokio die we met België zijn kwijtgespeeld."