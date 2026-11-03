Voetbalwereld in shock na overlijden Jesus De Miguel en... dit hangt de doelman van Andorra boven het hoofd

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Voetbalwereld in shock na overlijden Jesus De Miguel en... dit hangt de doelman van Andorra boven het hoofd
Foto: © Tenerife
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De voetbalwereld is in rouw na het overlijden van Jesus de Miguel. De aanvaller van CD Tenerife werd getorpedeerd door Jesus Owono van FC Andorra. Riskeert de doelman een vervolging?

Maandagavond sloeg het noodlot toe in de wedstrijd tussen Tenerife FC en Andorra FC in de Spaanse tweede klasse. Jesus Owono buffelde Jesus De Miguel tegen de mat.

De spits van Tenerife werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk overleed De Miguel aan een hartstilstand.

Wat riskeert Jesus Owono na het overlijden van Jesus De Miguel?

Dé vraag die zich stelt: wat riskeert Owono? De doelman van Andorra wast de handen met zijn onbezonnen ingreep niet in onschuld.

"Ik kan me niet uitspreken over de juridische gevolgen in Spanje", klinkt het bij Mathieu Baert in Het Laatste Nieuws. "Maar in België zou dit voor de rechtbank kunnen eindigen. Sport staat niet boven de wet en het recht eindigt niet aan de poort van een voetbalstadion."

Al plaatst de sportadvocaat het één en ander in perspectief. "Dit was meer dan waarschijnlijk geen opzettelijke actie van de doelman. Maar dan nog kan de familie van de overleden speler een procedure opstarten."

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Sport staat niet boven de wet en het recht eindigt niet aan de poort van een voetbalstadion

Mathieu Baert

"Zo'n procedure kan burgerrechtelijk of strafrechtelijk zijn", besluit Baert. "In dat laatste geval moet er onderzocht worden of er sprake is van onopzettelijke doding. In zo'n geval riskeert de doelman een gevangenisstraf."

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