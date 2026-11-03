Voormalige publiekslieveling van Anderlecht (32) onthult waarom hij zo vroeg stopte

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Voormalige publiekslieveling van Anderlecht (32) onthult waarom hij zo vroeg stopte
Foto: © Photonews

Massimo Bruno besloot deze zomer op 32-jarige leeftijd een punt te zetten achter zijn loopbaan. De Henegouwse flankspeler staat volledig achter die keuze, die al langer door zijn hoofd speelde.

Vijftien jaar nadat hij als invaller tegen Limassol een beslissende voorzet op Dieumerci Mbokani gaf en Anderlecht zo naar de Champions League hielp, heeft Massimo Bruno beslist om zijn spelerscarrière af te sluiten.

De voormalige winger was gekend voor zijn versnellingen op de rechterflank en scherpe voorzetten. Hij verzamelde mooie herinneringen bij paars-wit, maar droeg ook het shirt van Leipzig, Salzburg, Charleroi, Bursaspor, Kortrijk en Francs Borains.

Een afscheid dat al langer in zijn hoofd zat

Terwijl sommige spelers het moeilijk hebben met hun voetbalpensioen, genoot Bruno meteen van de extra tijd die vrijkwam. "Ik heb een mooie zomer met mijn familie gehad, iets wat sinds het begin van mijn carrière niet meer mogelijk was", vertelt hij met een glimlach in gesprek met La Dernière Heure.

Dat hij al op 32-jarige leeftijd stopte, heeft volgens Bruno veel te maken met zijn recente ervaringen op het veld. "De laatste seizoenen die ik heb meegemaakt, hebben me wellicht beïnvloed. Individueel waren er heel wat moeilijke momenten, maar vooral collectief. We speelden vaak tegen de degradatie. Dat is zwaar en mentaal slopend", legt hij uit.

Geen stap naar het amateurvoetbal


De man uit Frameries wilde zijn loopbaan niet kunstmatig verlengen met een transfer naar een lagere reeks. "Ik zag mezelf niet zakken in afdeling en in het amateurvoetbal terechtkomen. Daarom heb ik liever beslist om te stoppen. Het speelde al twee of drie jaar in mijn hoofd. Na een laatste passage in mijn streek, bij Francs Borains, was het tijd."

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Anderlecht
Francs Borains
Massimo Bruno

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