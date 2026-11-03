Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman

Het Spaanse voetbal is in rouw na het overlijden van Jesús de Miguel. De aanvaller van CD Tenerife is dinsdagochtend overleden, nadat hij tijdens de wedstrijd tegen FC Andorra zwaar in botsing kwam met doelman Jesús Owono. De Miguel werd amper 30 jaar.

De beelden van het incident zijn bijzonder aangrijpend. De Miguel kwam op de middenstrook hard in aanraking met de uit zijn doel gekomen Owono. De Spanjaard bleef roerloos liggen, waarna zijn ploeggenoten meteen alarm sloegen en de medische staf het veld op snelde.

Eerst gereanimeerd, daarna verslechterde zijn toestand

Volgens Spaanse media kreeg De Miguel een hartstilstand. Het medische personeel kon hem na een minutenlange behandeling reanimeren. Hij werd vervolgens per brancard afgevoerd en ademde opnieuw zelfstandig. Zijn toestand leek aanvankelijk stabiel, maar later kwam er bijzonder slecht nieuws.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Tenerife liet weten dat zijn neurologische toestand achteruitging. In de vroege ochtend volgde de bevestiging die iedereen vreesde: De Miguel was overleden. De club reageerde met een bijzonder emotioneel bericht en betuigde haar steun aan zijn familie, vrienden en supporters.

Wedstrijd gestaakt na tragisch incident

De wedstrijd tussen Tenerife en FC Andorra werd bij een 2-2-stand stilgelegd. Doelman Owono kreeg na de botsing een rode kaart. De 25-jarige keeper uit Equatoriaal-Guinea was betrokken bij het fatale incident, dat het Spaanse voetbal diep heeft geschokt.



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De Miguel werd geboren op 21 september 1996 in Madrid en speelde als centrumspits. Hij kwam tijdens zijn carrière uit in de Spaanse tweede en derde klasse en verzamelde volgens Transfermarkt 205 wedstrijden, waarin hij 54 doelpunten en twintig assists liet optekenen. Zijn overlijden laat een diepe leegte achter.