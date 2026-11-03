Waarom Hans Vanaken nooit doorbrak bij PSV: “We hadden dit niet helemaal voorzien”

Hans Vanaken is intussen een monument bij Club Brugge, maar zijn carrière had er helemaal anders kunnen uitzien. Woensdag staat hij met blauw-zwart tegenover PSV, de club waar hij vier jaar in de jeugdopleiding speelde. Opvallend genoeg kwam hij daar nooit in de buurt van een debuut bij de eerste ploeg. Voormalig hoofd jeugdscouting Rini de Groot vertelt waarom de wegen al vroeg scheidden.

Vanaken kwam in 2003-2004 in Eindhoven terecht. Zijn oudere broer Sam speelde er al in de jeugdopleiding en zo belandde ook Hans bij PSV. Hij was zeker geen supertalent dat er meteen bovenuit stak. “Hans was vaak geblesseerd en zat regelmatig op de bank”, herinnert De Groot zich bij het Algemeen Dagblad. Dat klinkt vandaag bijna onvoorstelbaar voor een speler die bij Club Brugge nauwelijks uit de ploeg weg te denken is.

Het vertrek van zijn broer speelde een grote rol

De belangrijkste reden voor zijn vertrek lag echter niet alleen bij zijn eigen sportieve situatie. Sam Vanaken kreeg rond zijn veertiende door een groeispurt fysieke problemen en kon daardoor niet langer mee op het gewenste niveau. PSV besloot niet met hem verder te gaan. Dat afscheid viel binnen de familie zwaar.

Hans mocht wel blijven, maar had het moeilijk met de situatie. Ook op school liep het een tijdje minder en bij zijn jeugdploeg speelde hij niet altijd. “In zijn jeugdteam van PSV speelde hij op een gegeven moment lang niet alles meer, terwijl het geen superlichting was”, aldus De Groot. Uiteindelijk koos de familie zelf voor een terugkeer naar Lommel.

Een laatbloeier die PSV verraste

Bij PSV hadden ze wel degelijk vertrouwen in zijn kwaliteiten. De Groot omschrijft hem als een teamspeler die het spel goed zag en over een uitstekende instelling beschikte. De club probeerde de familie nog te overtuigen om hem in Eindhoven te houden, maar de keuze viel op België. Achteraf bleek dat geen slechte beslissing.

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Vanaken had bovendien tijd nodig om fysiek en mentaal te groeien. Pas vanaf zijn 23ste brak hij echt door op het hoogste niveau, eerst bij Lokeren en vervolgens bij Club Brugge. Daar groeide hij uit tot een van de meest bepalende spelers uit de clubgeschiedenis. “Natuurlijk hadden we dit bij PSV niet helemaal voorzien”, geeft De Groot toe. Woensdag krijgt de middenvelder de kans om zijn oude club nog eens te tonen wat ze destijds liet vertrekken.