Waarom Hans Vanaken nooit doorbrak bij PSV: “We hadden dit niet helemaal voorzien”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 1 reacties
Waarom Hans Vanaken nooit doorbrak bij PSV: “We hadden dit niet helemaal voorzien”
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Hans Vanaken is intussen een monument bij Club Brugge, maar zijn carrière had er helemaal anders kunnen uitzien. Woensdag staat hij met blauw-zwart tegenover PSV, de club waar hij vier jaar in de jeugdopleiding speelde. Opvallend genoeg kwam hij daar nooit in de buurt van een debuut bij de eerste ploeg. Voormalig hoofd jeugdscouting Rini de Groot vertelt waarom de wegen al vroeg scheidden.

Vanaken kwam in 2003-2004 in Eindhoven terecht. Zijn oudere broer Sam speelde er al in de jeugdopleiding en zo belandde ook Hans bij PSV. Hij was zeker geen supertalent dat er meteen bovenuit stak. “Hans was vaak geblesseerd en zat regelmatig op de bank”, herinnert De Groot zich bij het Algemeen Dagblad. Dat klinkt vandaag bijna onvoorstelbaar voor een speler die bij Club Brugge nauwelijks uit de ploeg weg te denken is.

Het vertrek van zijn broer speelde een grote rol

De belangrijkste reden voor zijn vertrek lag echter niet alleen bij zijn eigen sportieve situatie. Sam Vanaken kreeg rond zijn veertiende door een groeispurt fysieke problemen en kon daardoor niet langer mee op het gewenste niveau. PSV besloot niet met hem verder te gaan. Dat afscheid viel binnen de familie zwaar.

Hans mocht wel blijven, maar had het moeilijk met de situatie. Ook op school liep het een tijdje minder en bij zijn jeugdploeg speelde hij niet altijd. “In zijn jeugdteam van PSV speelde hij op een gegeven moment lang niet alles meer, terwijl het geen superlichting was”, aldus De Groot. Uiteindelijk koos de familie zelf voor een terugkeer naar Lommel.

Een laatbloeier die PSV verraste

Bij PSV hadden ze wel degelijk vertrouwen in zijn kwaliteiten. De Groot omschrijft hem als een teamspeler die het spel goed zag en over een uitstekende instelling beschikte. De club probeerde de familie nog te overtuigen om hem in Eindhoven te houden, maar de keuze viel op België. Achteraf bleek dat geen slechte beslissing.

Lees ook... Peter Bosz haalt uit na commotie rond Belg Noah Fernandez
Vanaken had bovendien tijd nodig om fysiek en mentaal te groeien. Pas vanaf zijn 23ste brak hij echt door op het hoogste niveau, eerst bij Lokeren en vervolgens bij Club Brugge. Daar groeide hij uit tot een van de meest bepalende spelers uit de clubgeschiedenis. “Natuurlijk hadden we dit bij PSV niet helemaal voorzien”, geeft De Groot toe. Woensdag krijgt de middenvelder de kans om zijn oude club nog eens te tonen wat ze destijds liet vertrekken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg PSV - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (04/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSV
Hans Vanaken

Meer nieuws

Peter Bosz haalt uit na commotie rond Belg Noah Fernandez

Peter Bosz haalt uit na commotie rond Belg Noah Fernandez

14:40
2
PSV-trainer Peter Bosz is onder de indruk: “We zijn hier veel te snel met ons oordeel"

PSV-trainer Peter Bosz is onder de indruk: “We zijn hier veel te snel met ons oordeel"

13:40
1
Club Brugge maakt selectie bekend: krijgt hij tegen Anderlecht zijn kans?

Club Brugge maakt selectie bekend: krijgt hij tegen Anderlecht zijn kans?

15:00
België heeft Nederland bijgehaald en zelfs voorbijgestoken: dit is waarom de Pro League sterker staat

België heeft Nederland bijgehaald en zelfs voorbijgestoken: dit is waarom de Pro League sterker staat

12:00
Aad de Mos haalt zowaar de loftrompet boven voor deze drie Bruggelingen: "Dat had ik niet verwacht"

Aad de Mos haalt zowaar de loftrompet boven voor deze drie Bruggelingen: "Dat had ik niet verwacht"

10:40
Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel

Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel

18:00
Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11

Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11

16:00
Wie is verantwoordelijk voor de puinhoop van Manchester United? De pijnlijke waarheid achter het verval

Wie is verantwoordelijk voor de puinhoop van Manchester United? De pijnlijke waarheid achter het verval

17:30
Eric 'De Leeuw' Gerets trekt naar PSV met Club Brugge in gedachten: “Ik voel geen rancune”

Eric 'De Leeuw' Gerets trekt naar PSV met Club Brugge in gedachten: “Ik voel geen rancune”

11:40
Een trainer niet ontslaan als remedie in de JPL: "Blij dat Vanderbiest er nog is? Het zal wel zijn" Reactie

Een trainer niet ontslaan als remedie in de JPL: "Blij dat Vanderbiest er nog is? Het zal wel zijn"

17:00
Nieuwe JPL-coach had zelfs Neymar onder zijn hoede en staat op heel goede voet met Mourinho

Nieuwe JPL-coach had zelfs Neymar onder zijn hoede en staat op heel goede voet met Mourinho

17:20
Club Brugge innoveert: ze willen Belgische voetbalwereld voorblijven met... AI

Club Brugge innoveert: ze willen Belgische voetbalwereld voorblijven met... AI

08:00
1
Genk, Antwerp en Club Brugge slaan handen in elkaar voor primeur in België

Genk, Antwerp en Club Brugge slaan handen in elkaar voor primeur in België

15:15
Belgisch toptalent (18) zit op dood spoor: “Ik heb nog niet echt een nieuwe kans gekregen”

Belgisch toptalent (18) zit op dood spoor: “Ik heb nog niet echt een nieuwe kans gekregen”

14:00
Wat riskeert doelman na fatale botsing met Tenerife-spits? Advocaat legt mogelijke straf uit

Wat riskeert doelman na fatale botsing met Tenerife-spits? Advocaat legt mogelijke straf uit

16:20
3
Storm Austen zorgt voor financiële krater bij JPL-club

Storm Austen zorgt voor financiële krater bij JPL-club

15:45
2
Cardioloog Pedro Brugada legt uit hoe fatale botsing Jesús de Miguel het leven kostte

Cardioloog Pedro Brugada legt uit hoe fatale botsing Jesús de Miguel het leven kostte

15:30
Hij moet weg in januari: 18-voudige Rode Duivel (nog maar 23) kan zich niet doorzetten bij topclub

Hij moet weg in januari: 18-voudige Rode Duivel (nog maar 23) kan zich niet doorzetten bij topclub

14:20
2
Club Brugge-flop wordt de nieuwe coach van West Ham United

Club Brugge-flop wordt de nieuwe coach van West Ham United

12:04
5
Ook Belgisch voetbal in rouw: ex-Rode Duivel Toni Brogno overleden

Ook Belgisch voetbal in rouw: ex-Rode Duivel Toni Brogno overleden

13:15
3
Ex-Anderlecht-publiekslieveling keert na 308 (!) dagen blessure terug op het veld

Ex-Anderlecht-publiekslieveling keert na 308 (!) dagen blessure terug op het veld

13:00
Topkandidaat als nieuwe STVV-coach: Limburgers denken aan ex-Antwerp-trainer

Topkandidaat als nieuwe STVV-coach: Limburgers denken aan ex-Antwerp-trainer

12:33
1
KAA Gent liet hem vertrekken, nu krijgt Tom Vandenbulcke een nieuwe topfunctie

KAA Gent liet hem vertrekken, nu krijgt Tom Vandenbulcke een nieuwe topfunctie

12:09
Meevaller voor Anderlecht? Europa League-tegenstander Salzburg heeft wel héél veel pech

Meevaller voor Anderlecht? Europa League-tegenstander Salzburg heeft wel héél veel pech

11:20
3
Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen

Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen

11:00
12
Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in

Atalanta in vrije val, De Ketelaere wordt gebuisd: bestuur grijpt in

08:40
6
Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman

Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman

10:16
18
Anderlecht wil vier 17-jarigen niet laten vertrekken en ze hebben gelijk

Anderlecht wil vier 17-jarigen niet laten vertrekken en ze hebben gelijk

10:00
Thibaut Courtois maakt kans op plaats tussen Kane, Messi en Ronaldo

Thibaut Courtois maakt kans op plaats tussen Kane, Messi en Ronaldo

09:30
Steven Defour gaat onverwachte uitdaging aan: "Het avontuur van mijn leven"

Steven Defour gaat onverwachte uitdaging aan: "Het avontuur van mijn leven"

09:00
Twee trainers ontslagen... Wie is de volgende? Deze vijf moeten ook vrezen voor hun job komend weekend

Twee trainers ontslagen... Wie is de volgende? Deze vijf moeten ook vrezen voor hun job komend weekend

08:20
3
Radja Nainggolan reageert voor het eerst op strafeis van twee jaar cel

Radja Nainggolan reageert voor het eerst op strafeis van twee jaar cel

07:40
1
Scheidsrechtersbaas Lardot haalt uit naar één van zijn scheidsrechters en twijfelt over die van Kortrijk

Scheidsrechtersbaas Lardot haalt uit naar één van zijn scheidsrechters en twijfelt over die van Kortrijk

07:20
Hein Vanhaezebrouck kraakt arbitrage: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck kraakt arbitrage: "Onvoorstelbaar"

07:00
5
Peter Maes is snoeihard voor KRC Genk: "Zegt veel over de mentaliteit"

Peter Maes is snoeihard voor KRC Genk: "Zegt veel over de mentaliteit"

06:30
Miljoenen voor Infantino: nieuwe onthullingen doen monden openvallen

Miljoenen voor Infantino: nieuwe onthullingen doen monden openvallen

23:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 18:45 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 18:45 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 21:00 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 21:00 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 21:00 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 21:00 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 04/11 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 04/11 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 04/11 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 04/11 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 04/11 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 04/11 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 04/11 Sabah Sabah
PSV PSV 04/11 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 04/11 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Wat riskeert doelman na fatale botsing met Tenerife-spits? Advocaat legt mogelijke straf uit Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Bondsparket wil drastische maatregel: wedstrijden meteen stilleggen Johnnie Walker Johnnie Walker over Peter Bosz haalt uit na commotie rond Belg Noah Fernandez Cul-de-sac Cul-de-sac over Waarom Hans Vanaken nooit doorbrak bij PSV: “We hadden dit niet helemaal voorzien” Stigo12 Stigo12 over PSV-trainer Peter Bosz is onder de indruk: “We zijn hier veel te snel met ons oordeel" Mr_Rsca Mr_Rsca over Vreselijk drama in Spanje: voetballer (30) overlijdt na botsing met doelman PVdH PVdH over Steven Defour maakt ex-ploeg helemaal af: "Nul leiders" Philippe Cr Philippe Cr over Cercle Brugge ontslaat coach na overwinning: dit is waarom Bork Bork over Club Brugge-flop wordt de nieuwe coach van West Ham United kukeluku kukeluku over Nilis en Stijnen halen uit naar journalist: "Laffe streek, u moet zich diep schamen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved