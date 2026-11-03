Wat riskeert doelman na fatale botsing met Tenerife-spits? Advocaat legt mogelijke straf uit

De dood van Jesús de Miguel (30) na een zware botsing met FC Andorra-doelman Jesús Owono blijft de voetbalwereld beroeren. Maar wat riskeert de doelman juridisch na zijn ongelukkige actie? Volgens de Nederlandse sportrechtadvocaat Jan Kabalt is een strafrechtelijke veroordeling lang niet vanzelfsprekend.

Owono kreeg tijdens de wedstrijd meteen rood voor zijn zware tussenkomst. Toch betekent de fatale afloop niet automatisch dat hij ook buiten het voetbal zal worden vervolgd. “Ook als een overtreding heel veel letsel tot gevolg heeft, is de overtreding niet meteen strafbaar”, legt Kabalt uit aan Het Nieuwsblad.

Rode kaart betekent niet automatisch strafrechtelijke vervolging

Volgens de advocaat speelt vooral de intentie een belangrijke rol. De doelman zal zich vermoedelijk verdedigen met het argument dat hij vol voor de bal ging. Dat maakt een eventuele rechtszaak bijzonder moeilijk. Een rechter moet beoordelen of de actie nog binnen de grenzen van het voetbalspel viel.

Kabalt verwijst naar de beruchte tackle van Rachid Bouaouzan op Niels Kokmeijer in Nederland. Daarbij was er volgens de rechter geen intentie om de bal te veroveren. Bouaouzan kreeg uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden wegens zware mishandeling.

Financiële gevolgen kunnen beperkt blijven

Ook een burgerlijke schadeclaim behoort tot de mogelijkheden. Bij blijvende invaliditeit kunnen de bedragen bijzonder hoog oplopen, bijvoorbeeld door medische kosten en verloren inkomsten. In het geval van De Miguel ligt dat anders. “Het klinkt cru, maar nu zou het bij de begrafeniskosten kunnen blijven”, stelt Kabalt.



De familie en Tenerife kunnen volgens de advocaat wel nog andere claims overwegen. Het is dus nog afwachten of er daadwerkelijk juridische stappen volgen. “Een rechter moet, als advocaten zich erop storten, straks oordelen of dit wel of niet met de sport te maken had.”