Wie is verantwoordelijk voor de puinhoop van Manchester United? De pijnlijke waarheid achter het verval

Manchester United is nog maar een schim van de Europese grootmacht die het onder Sir Alex Ferguson was. De club staat na een dramatische competitiestart dicht bij de degradatiezone en heeft amper één van zijn eerste negen competitiewedstrijden gewonnen. Maar de oorzaak van het verval ligt veel dieper dan de prestaties op het veld.

De problemen begonnen volgens het dossier bij de overname door de familie Glazer in 2005. Die financierde de aankoop grotendeels met schulden, waardoor United voor het eerst in decennia met een zware financiële last werd opgezadeld. Dat Ferguson ondanks alles prijzen bleef winnen, verborg jarenlang de structurele problemen.

Een verkeerde beslissing na Ferguson

Toen Ferguson en CEO David Gill in 2013 vertrokken, verdween ook de stabiliteit. Ed Woodward kreeg een steeds grotere rol, maar maakte van het transferbeleid volgens de analyse te vaak een commerciële operatie. De aanstelling van David Moyes bleek bovendien een misser. Hij brak met de technische staf van Ferguson, haalde vertrouwde mensen van Everton binnen en kreeg de ploeg nooit op de rails.

Daarna volgden Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag en Ruben Amorim. Sommigen wonnen prijzen, maar geen enkele trainer slaagde erin om United opnieuw structureel aan de top te brengen. De club bleef van koers veranderen en schoof de verantwoordelijkheid telkens door naar de volgende manager.

Miljarden uitgegeven, nauwelijks raak geschoten

Ook op de transfermarkt ging het bijzonder vaak mis. United gaf sinds het vertrek van Ferguson meer dan twee miljard pond uit aan spelers, maar volgens het dossier waren slechts Bruno Fernandes en Zlatan Ibrahimovic onbetwistbare voltreffers. Namen als Antony, Jadon Sancho, Paul Pogba en Romelu Lukaku kostten de club enorme bedragen zonder het verhoopte rendement.

Ten Hag krijgt een groot deel van de sportieve kritiek. Hij zou tijdens zijn periode op Old Trafford 617 miljoen pond hebben uitgegeven aan spelers die niet goed in het elftal pasten. Maar ook de clubleiding treft schuld: trainers hadden niet altijd het laatste woord over transfers en de sportieve beslissingen werden door te veel verschillende mensen genomen.





De komst van Jim Ratcliffe en INEOS moest voor een nieuwe start zorgen, maar ook dat project loopt volgens de analyse verkeerd. De nieuwe leiding stelde een managementteam samen, maar nam zelf ook verkeerde beslissingen. Zo kreeg Ten Hag na de bekerwinst nog een contractverlenging, om enkele maanden later alsnog ontslagen te worden. Amorim kreeg vervolgens onvoldoende tijd en zeggenschap om zijn project uit te bouwen.

De grootste verantwoordelijkheid wordt uiteindelijk bij de eigenaars gelegd. De Glazers bleven op afstand terwijl de schulden opliepen en de club sportief achteruitging. Ratcliffe heeft intussen ook veel supporters tegen zich in het harnas gejaagd met besparingen, ontslagen en hogere ticketprijzen. Gary Neville verwoordde de frustratie van veel fans bijzonder scherp: “Ze moeten nu verkopen. Het is genoeg geweest.”