🎥 Bizarre avond voor Lammens bij Manchester United: fans laten woede duidelijk merken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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🎥 Bizarre avond voor Lammens bij Manchester United: fans laten woede duidelijk merken
Foto: © Photonews
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De onrust rond Manchester United heeft zich dinsdagavond ook tijdens de Champions League-wedstrijd tegen AS Roma laten voelen. Supporters van de Engelse topclub gooiden in de eerste helft tennisballen op het veld, waardoor de partij op Old Trafford kort moest worden stilgelegd.

Het opvallende protest kwam op een bijzonder pijnlijk moment. United was na amper zeventien minuten al 0-2 achtergekomen. Matias Soulé opende de score voor Roma, waarna Donyell Malen vanaf de strafschopstip de tweede Italiaanse treffer maakte.

Volgens Engelse media was de actie van de supporters wel vooraf gepland en dus niet rechtstreeks het gevolg van die vroege achterstand. De tennisballen werden rond de 21e minuut op het veld gegooid, als verwijzing naar de 21 jaar sinds de overname van Manchester United door de familie Glazer. 'Glazers out', klonk het dan ook.

Ook Lammens ruimt tennisballen op

Ook Senne Lammens werd rechtstreeks bij het protest betrokken. Op beelden was te zien hoe de Belgische doelman zelf een tennisbal van het veld verwijderde. De wedstrijd lag slechts kort stil, omdat spelers en stewards de ballen snel konden opruimen.

De actie was opnieuw gericht tegen de eigenaarsstructuur van Manchester United. De Glazers liggen al jarenlang onder vuur bij een deel van de achterban. Ook Jim Ratcliffe en INEOS kregen de voorbije periode steeds meer kritiek, onder meer door de sportieve malaise en hogere ticketprijzen.

Van woede naar complete ommekeer

Voor Lammens leek het aanvankelijk een bijzonder pijnlijke avond te worden. United begon aan de wedstrijd met een reeks van negen duels zonder overwinning en keek al snel tegen een dubbele achterstand aan. De Rode Duivel moest in de openingsfase dus meteen twee keer de bal uit zijn net halen.

Na rust veranderde de sfeer volledig. Bruno Fernandes bracht United terug in de wedstrijd vanaf de stip, waarna Matheus Cunha met twee late doelpunten voor een spectaculaire 3-2-zege zorgde. De tennisballen en het supportersprotest verdwenen daardoor sportief enigszins naar de achtergrond, maar de boodschap vanuit de tribunes was duidelijk.

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