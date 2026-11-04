🎥 RSCA Futures kunnen eindelijk winnen, Beerschot mag bloemen sturen naar Bouchez

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 RSCA Futures kunnen eindelijk winnen, Beerschot mag bloemen sturen naar Bouchez
Foto: © photonews

De RSCA Futures hebben zich tegen Lierse naar hun eerste overwinning van het seizoen gevoetbald, dankzij een doelpunt van een speler die zijn debuut maakte in de Challenger Pro League. In de andere avondwedstrijd versloeg Francs Borains Dender met 1-0, waardoor ze naar de vierde plaats in het klassement klimmen.

De RSCA Futures stonden woensdagavond met de rug tegen de muur. Met amper één punt uit de eerste zeven competitiewedstrijden konden de jonge paars-witten 'thuis' in Deinze tegen Lierse een opsteker bijzonder goed gebruiken.

Debutant Olinga bezorgt RSCA Futures verlossende zege

Die kwam er ook. Anderlecht trok met het kleinste verschil aan het langste eind tegen de club die in 1997 nog landskampioen werd. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel al in de 19e minuut. Na een hoekschop die in twee tijden werd genomen, bracht Enzo Sternal de bal voor doel.

Lierse-doelman Jarno De Smet ging daarbij in de fout. Na wat geharrewar in de zestien belandde de bal bij Kylian Liema Olinga, die eenvoudig kon binnenduwen. Voor de bijna achttienjarige centrale verdediger was het zijn allereerste optreden in de Challenger Pro League. Een droomdebuut dus, want zijn treffer maakte een einde aan de negatieve reeks van de Brusselse beloften.

Francs Borains schuift op in het klassement na zege tegen Dender

In de andere wedstrijd van de avond haalden de Francs Borains het met 1-0 van Dender. Dankzij die overwinning rukken ze op naar de vierde plaats in het klassement. En ook Beerschot is op die manier natuurlijk een lachende derde.

Zij hebben nu nog altijd vijf punten voorsprong op Dender in het klassement en zetten zo zonder zelf te spelen een nieuwe stap richting de titel. Er zijn natuurlijk wel nog negentien wedstrijden te spelen, maar vijf punten voorsprong is toch aardig meegenomen.

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Luik FC Luik FC 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Francs Borains Francs Borains 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 1-0 Lierse SK Lierse SK

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