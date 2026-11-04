44 goals in negen wedstrijden: ongezien spektakel in CL, Como scoort 9(!) keer

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In de Champions League staan op woensdag nog negen duels op het programma. Club Brugge speelt een belangrijk duel op bezoek bij PSV Eindhoven, maar er kwamen nog meer topteams in actie. Liverpool en Real Madrid speelden zelfs al in de vooravond. Wat konden zij in Athene en Istanboel?