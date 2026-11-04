44 goals in negen wedstrijden: ongezien spektakel in CL, Como scoort 9(!) keer

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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44 goals in negen wedstrijden: ongezien spektakel in CL, Como scoort 9(!) keer
Foto: © Photonews
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In de Champions League staan op woensdag nog negen duels op het programma. Club Brugge speelt een belangrijk duel op bezoek bij PSV Eindhoven, maar er kwamen nog meer topteams in actie. Liverpool en Real Madrid speelden zelfs al in de vooravond. Wat konden zij in Athene en Istanboel?

Aernout Van Lindt

44 goals in negen wedstrijden: ongezien spektakel in CL, Como scoort 9(!) keer

Naast Club Brugge op bezoek bij Eindhoven kwamen er nog twaalf ploegen in actie op woensdagavond in de Champions League. En ook daarin kregen we heel wat spektakel voor de kiezen. Como ging bijvoorbeeld op bezoek bij Lens en haalde daar uit met de voorslaghamer. Douvakis pakte onder meer uit met een hattrick in een 1-9 eindoverwinning voor de Italianen.

Manchester City haalde het na een geweldig duel op bezoek bij RB Leipzig met 2-3, terwijl ook Dortmund en Porto belangrijke overwinningen haalden in eigen huis. Met oog op de Belgische coëfficiënt is de zege van Porto tegen Napoli niet meteen het beste nieuws. Viking won het duel van Sabah FC, dat een rode kaart pakte en zo met tien verder moest. Arsenal won bij Slavia Praag. 

 

Aernout Van Lindt

Olympiakos is (even) alleen leider in de Europa League

De Europa League is normaal gezien voorzien voor donderdag, maar toch stond er deze week ook op woensdag al een duel op het programma in de tweede Europese Beker. Niet dat we daarin veel te zien kregen.

In Rennes namen de Fransen het op tegen Olympiakos Piraeus uit Griekenland. Doelpunten kregen we niet te zien in de wedstrijd, waardoor de Grieken wel voor minstens een dag aan de leiding komen in het klassement. Met 10 op 12 mogen ze nu al dromen van de top-24 en een verlengd verblijf in de Europa League.

Fenerbahçe - Liverpool 3-2

Fenerbahçe wilde in eigen huis uitpakken met een stunt tegen Liverpool om de kansen op de volgende ronde in de Champions League gaaf te houden. Al wisten ze natuurlijk ook op voorhand dat dat niet meteen een makkelijke zaak zou gaan worden.

Op het halfuur had Liverpool de 0-1 gemaakt via Nyoni, maar enkele minuten later was het al 1-1 via Greenwood. Dat was ook meteen de ruststand en lange tijd leek het er dan ook naar uit te zien dat Liverpool punten zou gaan laten liggen.

Tot twintig minuten voor tijd de onvermijdelijke Isak uitpakte met de 1-2 namens Liverpool. Even later maakte Brown echter al opnieuw gelijk: 2-2. Lukaku speelde een dik uur mee voor Fenerbahçe, maar kon zijn stempel niet drukken op de wedstrijd en werd gewisseld. In de slotfase deed Muriqi de boeken dicht voor de bezoekers: Liverpool verliest zo zijn eerste punten. 

AEK Athene - Real Madrid 2-3

In Athene een heel ander soort wedstrijd. De thuisploeg had een duidelijke plan en zag dat na tien minuten perfect uitgevoerd worden door Koita: 1-0 op aangeven van Jovic. De Mauritaanse international begon aan een sterke solo, passeerde meerdere tegenstanders – onder wie Marc Cucurella – en werkte vervolgens met links af voorbij Thibaut Courtois.

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De treffer tegen Real Madrid onderstreept hoe ver Koita intussen is geraakt. De aanvaller werd op 20 september 1998 geboren in Senegal, maar groeide op in België en genoot er zijn volledige voetbalopleiding. Hij zette zijn eerste stappen bij FC Merksem, Lyra en Geel, voor hij in 2017 bij de jeugdopleiding van KAA Gent belandde. Daar tekende hij zijn eerste profcontract en maakte hij in mei 2018 ook zijn debuut bij de A-kern.

Via KV Kortrijk en Waasland-Beveren kwam Koita uiteindelijk bij Sint-Truiden terecht. Op Stayen vond de flankspeler zijn beste vorm. Tussen 2021 en 2024 was hij in alle competities goed voor achttien doelpunten in negentig wedstrijden. En zo was er meteen nog meer werk aan de winkel voor De Koninklijke.

Spektakelduel in Athene

Bellingham zag een doelpunt op het halfuur afgekeurd worden voor buitenspel, even later was het toch raak voor de Brit. Dat was ook meteen de ruststand. Na de pauze probeerde Real Madrid de bakens te verzetten in Athene, maar scoren bleek lastig. Erger nog: een kwartier voor tijd zorgde Pilo voor een nieuwe Griekse voorsprong.

Even later maakte Mbappé gelijk: 2-2. En nog was het niet gedaan, want in de toegevoegde tijd zorgde Valverde alsnog voor de 2-3 voor Real Madrid. Op die manier blijven zij - in tegenstelling tot Liverpool - wél gespaard van zeer duur puntenverlies met oog op de top-8 in de eindafrekening.

Champions League

04/11/2026 18:45AEK Athene - Real Madrid2-3
04/11/2026 18:45Fenerbahçe - Liverpool FC3-2
04/11/2026 21:00RC Lens - Como1-9
04/11/2026 21:00Slavia Praag - Arsenal1-2
04/11/2026 21:00FC Porto - Napoli4-1
04/11/2026 21:00Viking FK - Sabah4-1
04/11/2026 21:00PSV - Club Brugge1-2
04/11/2026 21:00Borussia Dortmund - Real Betis2-1
04/11/2026 21:00RB Leipzig - Manchester City2-3

Europa League

04/11/2026 16:30Rennes - Olympiakos Piraeus0-0

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