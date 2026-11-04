AC Milan denkt aan JPL-revelatie

Massiré Sylla blijft indruk maken bij Union SG en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Nadat eerder al verschillende Turkse topclubs interesse toonden, duikt nu ook de naam van AC Milan op. De Italiaanse grootmacht volgt de 21-jarige Senegalees van dichtbij.

Volgens de Italiaanse transferjournalist Matteo Moretto staat Sylla op de verlanglijst van Milan. De Rossoneri willen tijdens de wintermercato hun defensie versterken en bekijken daarvoor verschillende profielen. Naast ervaren verdedigers worden ook jonge talenten gevolgd.

Van Noorwegen naar Italiaanse top?

Sylla maakte pas in januari de overstap van het Noorse Lyn naar Union. Daar groeide hij dit seizoen uit tot een vaste waarde in de verdediging. Zijn sterke prestaties hebben hem ondertussen ook op de radar van verschillende buitenlandse clubs gebracht.

AC Milan zou vooral gecharmeerd zijn door zijn fysieke kwaliteiten en potentieel. Met zijn lengte van 1,96 meter en sterke prestaties in de Belgische competitie past hij in het profiel van jonge verdedigers die de Italiaanse club zoekt.

Union heeft sterke troeven in handen

Een transfer lijkt echter niet vanzelfsprekend. Sylla ligt nog tot juni 2030 onder contract bij Union, waardoor de Brusselaars niet onder druk staan om hem snel te verkopen. Zijn marktwaarde wordt momenteel op zo'n vijf miljoen euro geschat.



Eerder raakte al bekend dat ook Besiktas, Galatasaray en Fenerbahçe belangstelling hebben voor de verdediger. Met AC Milan komt daar nu een grote naam bij. Van een concreet bod is voorlopig geen sprake, maar Union ziet de interesse in zijn jonge verdediger verder toenemen.