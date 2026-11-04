Amper enkele maanden in België en nu lonkt alweer een toptransfer

Relebohile Mofokeng heeft amper enkele maanden nodig gehad om zich in België nadrukkelijk in de kijker te spelen. De Zuid-Afrikaanse aanvaller van Union Saint-Gilloise maakt indruk met zijn rendement en trekt ondertussen ook de aandacht van grotere Europese clubs.

De 22-jarige kwam afgelopen zomer over van Orlando Pirates en kreeg bij Union een iets andere rol. Hij wordt geregeld als tweede spits uitgespeeld en lijkt zich daar uitstekend in thuis te voelen. Met vijf doelpunten en vier assists is zijn start alleszins bijzonder sterk.

Volgens Sky Sports Zwitserland is vooral Lille erg gecharmeerd van Mofokeng. De Franse club volgt zijn ontwikkeling van dichtbij en zou hem al op de shortlist hebben gezet met het oog op een komende transferperiode.

Ook Leverkusen meldt zich

Lille is echter niet de enige club die hem in het vizier heeft. Ook Bayer Leverkusen zou inmiddels informatie hebben ingewonnen over de Zuid-Afrikaan. De Duitse topclub volgt zijn prestaties bij Union en ziet duidelijk potentieel in zijn profiel.

Voor Union is dat uiteraard opnieuw een teken dat de club interessante spelers blijft aantrekken die snel op de Europese radar verschijnen. Mofokeng combineert snelheid en techniek met rendement en lijkt bovendien weinig aanpassingstijd nodig gehad te hebben in België.

Transferdruk kan snel toenemen

Dat maakt hem meteen een interessant dossier voor de komende mercato’s. Als Mofokeng zijn huidige lijn doortrekt, lijkt de kans groot dat de belangstelling alleen maar groter wordt.





Voorlopig ligt de focus uiteraard nog op Union, maar met Lille en Leverkusen die al concreet rond zijn naam cirkelen, zou zijn verblijf in België wel eens van korte duur kunnen zijn.