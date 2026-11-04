Analisten zien Ivan Leko en nog één andere grote factor bij Club Brugge

Club Brugge is goed aan het seizoen begonnen. 27 op 30 in de competitie, 6 op 9 in de Champions League en nog in de Belgische Beker. Ze maken weinig fouten en op die lijn willen ze ook tegen PSV Eindhoven doorgaan om zo België nog wat meer op de kaart te zetten. Met dank aan Ivan Leko, die de boel steevast op scherp zet. Of heeft het ook met het competitieformat te maken?

Voor beide ploegen is het een wedstrijd die moet gewonnen worden. Ivan Leko wilde dan ook niet te veel rekenen en vol gas geven voor de wedstrijd in Eindhoven. "Ons idee is er alles aan doen om te winnen en dan zien we wel of het genoeg was", aldus Leko bij VTM2.

Waarop aan de analisten werd gevraagd of de rol van Ivan Leko heel groot is bij Club Brugge in het altijd opnieuw scherp stellen én houden van de spelers. Frank Boeckx opende de debatten en had meteen veel lof voor de coach.

Club Brugge laat héél weinig punten liggen, ook in Europa

"Het is voornamelijk een feit dat ze in de competitie geen punten laten liggen na een Europees duel. ik vind dat Leko de scherpte altijd bewaakt en altijd bewaakt dat er genoeg gegeven wordt, en dat altijd met dezelfde ploeg", aldus de gewezen doelman van onder meer KAA Gent en Anderlecht.

"Dat geeft zekerheid. Voor bepaalde spelers is dat nodig, met anderen kan je wisselen. Leko klopt op de juiste momenten op tafel door te zeggen dat het te laks is en dat vertaalt zich in de competitie door geen punten te laten liggen. En in de Champions League hebben ze nu 6 op 9: gewoon doortrekken zou ik zeggen."

Marc Degryse ziet een grote rol voor Ivan Leko in het verhaal

Marc Degryse pikte in: "Leko speelt absoluut een rol, net als het nieuwe format binnen de competitie. Van bovenaf was duidelijk gemaakt dat ze niet zoveel punten mochten laten liggen, omdat er geen play-offs zijn om het nog goed te maken. Je kan niet meer morsen met punten."



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"Leko zijn winnaarsmentaliteit is wel een extra. 27 op 30, dat is heel erg mooi. Maar aan de andere kant staat ook Union SG daar nog met hetzelfde idee." Het zou dus ook in de competitie nog wel eens een heel interessante jaargang kunnen worden.