Analisten zien Ivan Leko en nog één andere grote factor bij Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Analisten zien Ivan Leko en nog één andere grote factor bij Club Brugge
Foto: © Photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Club Brugge is goed aan het seizoen begonnen. 27 op 30 in de competitie, 6 op 9 in de Champions League en nog in de Belgische Beker. Ze maken weinig fouten en op die lijn willen ze ook tegen PSV Eindhoven doorgaan om zo België nog wat meer op de kaart te zetten. Met dank aan Ivan Leko, die de boel steevast op scherp zet. Of heeft het ook met het competitieformat te maken?

Voor beide ploegen is het een wedstrijd die moet gewonnen worden. Ivan Leko wilde dan ook niet te veel rekenen en vol gas geven voor de wedstrijd in Eindhoven. "Ons idee is er alles aan doen om te winnen en dan zien we wel of het genoeg was", aldus Leko bij VTM2.

Waarop aan de analisten werd gevraagd of de rol van Ivan Leko heel groot is bij Club Brugge in het altijd opnieuw scherp stellen én houden van de spelers. Frank Boeckx opende de debatten en had meteen veel lof voor de coach.

Club Brugge laat héél weinig punten liggen, ook in Europa

"Het is voornamelijk een feit dat ze in de competitie geen punten laten liggen na een Europees duel. ik vind dat Leko de scherpte altijd bewaakt en altijd bewaakt dat er genoeg gegeven wordt, en dat altijd met dezelfde ploeg", aldus de gewezen doelman van onder meer KAA Gent en Anderlecht.

"Dat geeft zekerheid. Voor bepaalde spelers is dat nodig, met anderen kan je wisselen. Leko klopt op de juiste momenten op tafel door te zeggen dat het te laks is en dat vertaalt zich in de competitie door geen punten te laten liggen. En in de Champions League hebben ze nu 6 op 9: gewoon doortrekken zou ik zeggen."

Marc Degryse ziet een grote rol voor Ivan Leko in het verhaal

Marc Degryse pikte in: "Leko speelt absoluut een rol, net als het nieuwe format binnen de competitie. Van bovenaf was duidelijk gemaakt dat ze niet zoveel punten mochten laten liggen, omdat er geen play-offs zijn om het nog goed te maken. Je kan niet meer morsen met punten."

Lees ook... LIVE: PSV maakt gelijk, bibberen voor Club!

"Leko zijn winnaarsmentaliteit is wel een extra. 27 op 30, dat is heel erg mooi. Maar aan de andere kant staat ook Union SG daar nog met hetzelfde idee." Het zou dus ook in de competitie nog wel eens een heel interessante jaargang kunnen worden.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg PSV - Club Brugge nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
PSV
Ivan Leko

Meer nieuws

LIVE: PSV maakt gelijk, bibberen voor Club! Live

LIVE: PSV maakt gelijk, bibberen voor Club!

22:16
Tijden zijn veranderd: toen waren PSV én Club Brugge er ook al bij (en tegen wie!)

Tijden zijn veranderd: toen waren PSV én Club Brugge er ook al bij (en tegen wie!)

19:20
Hans Vanaken doorprikt taboe bij Club: "Wie zegt van niet, liegt"

Hans Vanaken doorprikt taboe bij Club: "Wie zegt van niet, liegt"

17:45
Heel Europa valt in katzwijm voor Tresoldi: "Haal hem nu in huis"

Heel Europa valt in katzwijm voor Tresoldi: "Haal hem nu in huis"

22:00
6
Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

16:21
Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

07:44
3
Degryse voorspelt knotsgekke avond voor Club Brugge in Eindhoven

Degryse voorspelt knotsgekke avond voor Club Brugge in Eindhoven

15:40
Nachtmerrie Bolat en Union in Eindhoven: de eerdere Europese resultaten tussen België en Nederland Analyse

Nachtmerrie Bolat en Union in Eindhoven: de eerdere Europese resultaten tussen België en Nederland

20:00
Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

12:50
4
Belgische makelaar doet boekje open: "Verloren klant omdat we 'niet corrupt genoeg' waren"

Belgische makelaar doet boekje open: "Verloren klant omdat we 'niet corrupt genoeg' waren"

21:40
LIVE SPEELDAG 11: Gent hoedt zich voor Burgess-complex

LIVE SPEELDAG 11: Gent hoedt zich voor Burgess-complex

21:30
Real Madrid en Liverpool verzorgen spektakel, maar lopen verrassend averij op

Real Madrid en Liverpool verzorgen spektakel, maar lopen verrassend averij op

20:40
KAA Gent en STVV in maart in Europa tegenover elkaar? De kansen voor beide ploegen

KAA Gent en STVV in maart in Europa tegenover elkaar? De kansen voor beide ploegen

21:00
En hij heeft er zin in: 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

En hij heeft er zin in: 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

20:20
1
Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge De derde helft

Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge

19:40
Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde"

Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde"

19:00
1
Freund ziet hoe Kompany worstelt tijdens herstel: “Voetbalgek”

Freund ziet hoe Kompany worstelt tijdens herstel: “Voetbalgek”

18:20
Live. Transfernieuws 4/11: Essevee slaat toe met handtekening jong talent

Live. Transfernieuws 4/11: Essevee slaat toe met handtekening jong talent

18:50
Rode Duivel De Winter onthult bijzonder nieuws en beleeft topweken bij Milan

Rode Duivel De Winter onthult bijzonder nieuws en beleeft topweken bij Milan

18:40
Bij Anderlecht kennen ze de druk: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

Bij Anderlecht kennen ze de druk: "Alle kleine dingen worden hier heel groot gemaakt"

18:00
Doelman Owono spreekt voor het eerst na overlijden van Jesús de Miguel

Doelman Owono spreekt voor het eerst na overlijden van Jesús de Miguel

18:02
Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

08:40
Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste

Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste

17:30
3
Geen excuses voor Anderlecht in Europa: tegenstander zit met serieuze problemen

Geen excuses voor Anderlecht in Europa: tegenstander zit met serieuze problemen

17:20
1
Dubbele domper voor KRC Genk: groot talent per draagberrie afgevoerd

Dubbele domper voor KRC Genk: groot talent per draagberrie afgevoerd

17:10
Anderlecht-trainer Vitor Bruno krijgt opnieuw lastige vragen: "Daar beslis ik niet over"

Anderlecht-trainer Vitor Bruno krijgt opnieuw lastige vragen: "Daar beslis ik niet over"

16:40
STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten

STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten

17:00
1
Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering

Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering

16:00
11
Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

15:00
STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

15:20
Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid

Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid

14:20
Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

14:40
Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

14:00
Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

13:40
Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

07:20
OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

13:08

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 2-2 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 0-6 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 0-2 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 1-1 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 1-1 Sabah Sabah
PSV PSV 1-1 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-0 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over PSV - Club Brugge: 1-1 Arthur Shelby Arthur Shelby over KV Kortrijk - KV Mechelen: 1-3 Dirk1897 Dirk1897 over Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel Venom#13 Venom#13 over Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht Borak Borak over Vitor Bruno zwaar aangeslagen door tragisch voetbaldrama: "Kijk naar wat er met Bentayeb gebeurde" pief pief over Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11 Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen" EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Voetbalwereld in shock na overlijden Jesus De Miguel en... dit hangt de doelman van Andorra boven het hoofd Green kill Green kill over STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved