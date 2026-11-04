Dromen van de top-8 én WK voor Clubs nabij: de gigantische impact van Brugse overwinning

Club Brugge heeft na een zege in Milaan bij Internazionale nu ook de drie punten gepakt in Eindhoven bij PSV. Door de 9 op 12 mogen ze plots dromen van de top-8 in de League Phase en hebben ze de top-24 zo goed als beet. En wat wil het zeggen met oog op de coëfficiënt, het WK voor Clubs en de Champions League volgend seizoen?

Sporting CP was dinsdag nog over Club Brugge gesprongen in de UEFA-ranglijsten. Dat kan van belang zijn als beide ploegen in de eigen competitie op een voorrondeplaats voor de Champions League terecht komen als de winnaar van de Europa League via de competitie de Champions League haalt.

Dan komt er een extra ticket vrij en dat zou nog altijd voor Club Brugge kunnen zijn. Door de zege op bezoek bij PSV Eindhoven zijn ze alvast opnieuw over Sporting CP gesprongen. Met oog op de Belgische coëfficiënt doen ze ook meteen prima zaken.

Club Brugge doet op alle fronten een geweldige zaak met overwinning tegen PSV Eindhoven

Er wordt verder weggelopen van Nederland en het is aan de teams op donderdag om de kloof met Portugal wat kleiner proberen te maken - ook Porto won jammer genoeg voor de Belgische teams. Met oog op het WK voor Clubs in 2029 heeft blauw-zwart ook een prima zaak gedaan, want PSV was een van de concurrenten voor de top-12 op dat gebied.

Ondertussen lijkt de top-24 in de League Phase van de Champions League, met negen punten en een doelsaldo van +4, stilaan een zekerheidje. Vier nederlagen met één doelpunt verschil in de volgende vier wedstrijden zou zelfs voldoende kunnen zijn.

Mag Club Brugge dromen van de top-8 in de Champions League?

Met een tiende puntje zouden ze al bijna zeker kunnen zijn, nog één overwinning en dan zijn ze er zeker bij. En waarom zelfs niet gaan dromen van de top-8 in de Champions League? Halfweg de League Phase staan ze negende.



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PSG en Real Madrid hebben 12 op 12, Arsenal heeft 10 op 12 en dan komt een peloton met teams met negen punten. De toekomstige tegenstanders zijn Liverpool (8e met 9/12, thuis), Napoli (27e met 3/12, uit), Stuttgart (14e met 7/12, uit) en Bodo/Glimt (25e met 4/12, thuis). Moeilijk, maar wie durft zeggen dat dit blauw-zwart kansloos is? De komende vier wedstrijden in november, december én januari zullen het moeten uitwijzen.