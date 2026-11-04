Nachtmerrie Bolat en Union in Eindhoven: de eerdere Europese resultaten tussen België en Nederland

PSV Eindhoven en Club Brugge spelen op woensdagavond een pittig en belangrijk duel tegen elkaar in de Champions League. Het is natuurlijk lang niet de eerste keer dat er een Belgisch en een Nederlands team tegenover elkaar staat in Europa. Een blik op de meest memorabele derby's der Lage Landen in clubverband.

Het laatste duel tussen een Belgisch en een Nederlands team? Dat is amper een jaartje geleden en ook toen was Eindhoven het strijdtoneel. PSV opende toen zijn campagne in de Champions League met een verrassende nederlaag tegen Union SG: 1-3.

Union SG won vorig jaar op bezoek bij PSV

Promise David zorgde voor de snelle 0-1 voor de Brusselaars, ook Mac Allister en El Hadj scoorden toen voor Union SG - twee van hen zijn ondertussen weggetrokken uit Brussel en de derde is geblesseerd, zo snel kan het dan ook weer gaan in het voetbal. Ruben Van Bommel - zoon van de bondscoach van de Belgen ondertussen - milderde in de slotminuut.

Het was lang niet de eerste keer dat er spanning en suspens was tussen beide landen. Een jaartje eerder was er een dubbel duel tussen Ajax Amsterdam en Union SG, dat toen nipt werd gewonnen door de Ajacieden - ondanks het nodige bibbergeld dat werd betaald in Amsterdam.

Wat hebben PSV en Club Brugge in het verleden allemaal gedaan?

PSV speelde al elf keer tegen een Belgisch team. Daarvan wonnen ze vier keer, verloren ze zes keer en speelden ze één keertje gelijk. In 1971-1972 werden ze uitgeschakeld door Lierse na een 1-0 thuisoverwinning en 4-0 nederlaag op het Lisp, in 1988 verloren ze de Europese Supercup over twee duels tegen KV Mechelen (1-0 thuis, 3-0 in Mechelen) en in 1991-1992 werden ze over twee duels uitgeschakeld door Anderlecht.

In de groepsfase van de Champions League in 2000-2001 verloren ze twee keer van RSC Anderlecht in de groep met ook nog Dynamo Kiev en Manchester United. Tegen Zulte Waregem konden ze in de voorrondes van de Champions League 2013-2014 wél twee keer winnen.



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Club Brugge van zijn kant zit aan vijf duels tegen Nederlandse teams. In 1989-1990 schakelden ze Twente uit met een overwinning en een gelijkspel, in de groepsfase van de Champions League 2003-2004 wonnen ze een keertje en verloren ze een keertje van Ajax Amsterdam en een jaar later werd in de UEFA Cup gewonnen van Utrecht: drie overwinningen, één keer gelijk, één keer verloren.

Blauw-zwart heeft dus meer goede herinneringen aan Nederlandse teams dan PSV Eindhoven heeft aan de Belgische ploegen. En de grootste nachtmerrie voor Nederland blijft misschien toch wel het doelpunt van Sinan Bolat voor Standard tegen AZ Alkmaar.