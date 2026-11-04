Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

Het wordt opnieuw een bijzonder drukke Europese voetbalweek voor de Belgische clubs. Club Brugge komt woensdagavond al in actie in de Champions League, terwijl Anderlecht, Union, KAA Gent en STVV donderdag hun Europese campagne voortzetten.

Wie alles wil volgen, moet wel schakelen tussen verschillende zenders. Sommige Belgische clubs zijn gratis te bekijken, voor andere wedstrijden is een abonnement op Play Sports nodig. We zetten het volledige programma op een rijtje.

PSV-Club Brugge wordt woensdagavond gratis uitgezonden. Donderdag kiest Sporza op Canvas voor Anderlecht en Union, terwijl Play Sports de volledige wedstrijden van KAA Gent en STVV aanbiedt.

Woensdag: Club Brugge op VTM2

Club Brugge opent de Belgische Europese week met een verplaatsing naar PSV. De Champions League-wedstrijd in Eindhoven begint woensdag om 21 uur. De uitzending op VTM2 start om 20.30 uur en de partij is ook via VTM GO te bekijken.

Voor Blauw-Zwart is het de vierde wedstrijd in de competitiefase. Na de thuiszege tegen Lens wacht met PSV opnieuw een stevige test, ditmaal in het Philips Stadion. Bij een zege is Club al bijna zeker van de volgende ronde in de Champions League.

Donderdag begint met Anderlecht en Gent

Donderdag start het Belgische programma al om 18.45 uur. Anderlecht ontvangt in de Europa League Red Bull Salzburg. Die wedstrijd wordt gratis uitgezonden op VRT Canvas en is ook te volgen via VRT MAX. De Sporza-uitzending begint om 18.25 uur.



Lees ook... Er breken cruciale tijden aan voor Belgische UEFA-coëfficiënt: jacht op zesde plaats van Portugal is geopend›

Op hetzelfde moment speelt KAA Gent in de Conference League op verplaatsing tegen KuPS Kuopio. De Buffalo's zijn rechtstreeks te bekijken op Play Sports 5, waar de uitzending om 18.40 uur begint.

Union en STVV sluiten de avond af

Om 21 uur krijgt Union Saint-Gilloise een stevige verplaatsing voorgeschoteld in de Europa League. De landskampioen trekt naar Spanje voor het duel met Celta de Vigo. Ook die partij is gratis te zien op Canvas en VRT MAX, met de voorbeschouwing vanaf 20.35 uur.

STVV speelt eveneens om 21 uur. De Kanaries ontvangen SK Brann op Stayen voor hun derde wedstrijd in de Conference League. Na vier punten uit de eerste twee Europese duels kan STVV opnieuw een belangrijke stap zetten. De wedstrijd wordt vanaf 20.55 uur uitgezonden op Play Sports 5.

Wie donderdag liever alle wedstrijden tegelijk volgt, kan vanaf 18.40 uur ook terecht bij Eurotrip op Play Sports 4. Het schakelprogramma wordt bovendien gratis aangeboden via het YouTube-kanaal van Play Sports.