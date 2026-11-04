Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

Bij Club Brugge gaat woensdagavond alle aandacht eerst naar de Champions League-clash met PSV. Toch wacht amper enkele dagen later alweer een wedstrijd die voor veel spelers minstens even hard leeft: zondag komt Anderlecht naar het Jan Breydelstadion.

Vooral voor de jongens die bij Club zijn opgegroeid, blijft die confrontatie iets bijzonders. Joaquin Seys hoeft dan ook niet herinnerd te worden aan wat er na de Europese opdracht in Eindhoven volgt. Bij Het Nieuwsblad vertellen Seys en Hans Vanaken hoe sterk de rivaliteit met Anderlecht binnen Club leeft. “In België blijft dat toch dé match”, zegt Vanaken.

Vanaken merkt dat vooral de spelers met een verleden in de jeugdopleiding nog sterker naar het duel toeleven. Hij noemt onder anderen Seys, Brandon Mechele en Romeo Vermant. Ook Maxim De Cuyper voelde die rivaliteit volgens hem bijzonder sterk.

Seys bevestigt dat meteen. “Dat is ons ingepeperd sinds de jeugd: moet je één match winnen, dan is het tegen Anderlecht.” Hoe ver dat ging? “We droegen zelfs nooit paars als kind”, vertelt Seys.

De verdediger moest dan ook lachen met de suggestie dat de topper misschien wat naar de achtergrond verdwijnt door de Champions League. “Dus neen, ik was het niet vergeten.”

Eerst PSV, daarna Anderlecht

Club Brugge moet zijn focus voorlopig wel eerst op Eindhoven houden. PSV wacht woensdag in de Champions League en wordt een zware Europese test.



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Maar zodra die wedstrijd voorbij is, zal de knop snel om moeten. Zondag wacht met Anderlecht een duel dat bij een deel van de Brugse kern al van jongs af aan met rood is omcirkeld.