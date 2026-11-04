Anderlecht-trainer Vitor Bruno krijgt opnieuw lastige vragen: "Daar beslis ik niet over"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Anderlecht
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Anderlecht-trainer Vitor Bruno krijgt opnieuw lastige vragen: "Daar beslis ik niet over"
Foto: © Photonews
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Vitor Bruno heeft op zijn persconferentie voor de Europa League-wedstrijd tegen Salzburg nog geen definitieve duidelijkheid gegeven over de beschikbaarheid van Aasgaard en Winkler. Beide spelers trainden niet mee en zijn twijfelachtig, al is één van hen dichter bij een basisplaats dan de andere.

De Anderlecht-coach wil de knoop pas later doorhakken. “Morgen kunnen we nog beslissen. Als ze zich goed voelen, is het aan mij om te bepalen of ze kunnen spelen.” Een definitieve streep door hun namen is er dus nog niet.

Onia-Seke blijft bij Anderlecht

Ook de situatie rond Jayden Onia-Seke kwam ter sprake. De zeventienjarige flankaanvaller mag van Anderlecht niet naar het WK U17 in Qatar, omdat paars-wit hem niet wil missen in cruciale weken. Hij maakt steeds nadrukkelijker deel uit van de plannen van de eerste ploeg en liet zich de voorbije wedstrijden opmerken.

Bruno schoof de verantwoordelijkheid door naar sportief directeur Antoine Sibierski. "Hier beslis ik niet over. Ik heb genoeg grote verantwoordelijkheden. Antoine regelt die zaken met de Belgische bond. Ik ben blij met iedereen die hier blijft. Zo kan ik tijdens de interlandperiode met hen werken. Maar er zijn zaken die niet van mij afhangen.”

Bornauw opnieuw onderwerp van gesprek

De trainer kreeg ook opnieuw een vraag over het interview waarin CEO Kenneth Bornauw stevige kritiek uitte op zijn sportieve keuzes. Bornauw had onder meer het vele experimenteren, de wisselende opstellingen en het gebrek aan een vaste hiërarchie aangekaart. Hij pleitte voor een duidelijkere typeploeg met veertien à vijftien vaste kernspelers, maar benadrukte tegelijk dat er geen motie van wantrouwen was.

Bruno wilde er deze keer niet meer op reageren. “Ik wil daar niet over praten. Ik heb het vorige wedstrijd al besproken.” De spanning tussen trainer en bestuur blijft daarmee een gespreksonderwerp, ook na de 4-1-zege tegen Westerlo.

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Over de Red Bull-filosofie, die ook bij tegenstander Salzburg centraal staat, bleef Bruno diplomatisch. “Het is een sterke groep die veel investeert in jong talent. Het is aan hen om hun eigen visie te verdedigen.”

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