Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht

Royal Antwerp FC heeft een opvallende beslissing genomen voor de bekerwedstrijd tegen OH Leuven. Wanneer beide ploegen elkaar op zondag 6 december treffen in de achtste finales van de Croky Cup, blijft een volledige tribune op de Bosuil gesloten.

Het gaat om Tribune 4. Antwerp maakte de beslissing dinsdag bekend bij de start van de ticketverkoop. Supporters die normaal op die tribune zitten, zullen voor deze wedstrijd dus een andere plaats moeten zoeken.

Abonnees moeten uitwijken

Abonnees van Tribune 1 en Tribune 2 kunnen tot maandag 9 november om 10 uur hun vaste plaats aankopen. Supporters met een abonnement op Tribune 4 kunnen tijdens diezelfde periode terecht op de vrije plaatsen in de twee andere tribunes.

Voor hen volgt bovendien een extra voorrangsperiode van 10 tot 12 november. Tijdens die periode kunnen ze ook maximaal drie tickets voor niet-abonnees bijkopen.

Opvallende keuze op de Bosuil

Vanaf vrijdag 13 november om 10 uur begint de vrije ticketverkoop. Antwerp hoopt uiteraard op de steun van zijn supporters tijdens het bekerduel, maar kiest er wel voor om niet het volledige stadion open te stellen.



Waarom Tribune 4 precies gesloten blijft, verduidelijkt de club niet in haar officiële mededeling. Volgens Het Nieuwsblad gaat het om een operationele beslissing om de kosten te drukken. Het is hoe dan ook een opmerkelijke beslissing voor een officiële wedstrijd in de Beker van België.