Belgische makelaar doet boekje open: "Verloren klant omdat we 'niet corrupt genoeg' waren"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Belgische makelaar doet boekje open: "Verloren klant omdat we 'niet corrupt genoeg' waren"
Foto: © photonews
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Stirr Associates, het spelersmakelaarskantoor van Stijn Francis, zit stevig in de lift. Afgelopen zomer begeleidde het onder meer de transfers van Kostas Karetsas, Nathan De Cat, Loïs Openda en Jarne Steuckers. De getuigenis van Francis toont hoe hard en ondoorzichtig de sector kan zijn.

Stijn Francis, voormalig speler van Westerlo en OH Leuven, richtte Stirr Associates vooral op vanuit zijn eigen ervaringen als voetballer. Die maakten hem duidelijk hoe naïef spelers vaak zijn over de belangen die achter de schermen spelen, hoewel zij nochtans centraal zouden moeten staan.

"Een club kan bijvoorbeeld tegen een makelaar zeggen: als je ervoor zorgt dat die speler hier bijtekent, krijg je een extra commissie. De speler weet daar niets van. Ik vertelde mijn vrienden dan: dit is wat ze mij hebben aangeboden, hoe pakken we dit aan? In het begin wilde ik gewoon niets achter hun rug doen. En dat sloeg aan", vertelt Francis in gesprek met Le Grand Rectangle.

Het belang van de speler voorop

Volgens Francis moet een makelaar samenwerken in het belang van zijn speler, niet ten koste van hem. "Ik heb in België zaken gezien waarbij een club tegen een makelaar zei dat hij een percentage bij een doorverkoop zou krijgen als hij de speler onder die voorwaarden liet verlengen. De speler mocht daar niets van weten. Die denkt dan dat zijn makelaar voor hem heeft gevochten, terwijl de club en de makelaar hem samen richting een contract duwen dat niet voordelig is voor hem."

Dat geldt ook voor de commissies bij een handtekening. Francis haalt het dossier van Zinho Vanheusden aan. "Hij kon naar een Engelse club, een Italiaanse club of Standard. Bij Standard verdienden we veel minder dan bij de twee andere opties. Als jonge makelaar heb je weinig geld en moet je zien te overleven: dat zorgt voor druk. We hebben hem gezegd: dit zijn de drie clubs, dit zijn de drie commissies, jij beslist. De enige manier om dat belangenconflict op te lossen, is honderd procent transparant zijn en de keuze bij de speler laten."

Principes kunnen klanten kosten

Op korte termijn levert die openheid niet altijd voordeel op. "We zijn een klant verloren die zei: jullie zijn niet corrupt genoeg, jullie kunnen mij niet bij een van die twintig clubs krijgen. Goede klanten vragen ons om begeleiding en controle. Slechte klanten zeggen: je moet me bij die club krijgen."

De makelaarswereld stond lange tijd bekend als een omgeving waar het recht van de sterkste gold. Onderzoeken in het buitenland brachten in sommige gevallen ook banden tussen bepaalde agentschappen en de georganiseerde misdaad aan het licht.

Ook clubs gaan volgens Francis niet altijd vrijuit. "Toen we begonnen, kwamen we bij bepaalde clubs niet binnen omdat enkele grote makelaars tegen ons waren. Wij wilden transparant werken en kregen te horen dat we op die manier nooit geld zouden verdienen, dat we voor de club moesten werken. Niemand heeft me ooit letterlijk gezegd dat we iets moesten geven, maar zo voelde het wel aan."

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