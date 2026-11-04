Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge

Binnenkort zullen we Marc Coucke vermoedelijk zien in Happy Hour op VTM. Voor die talkshow kwam hij - samen met presentator Ruben Van Gucht en verder Metejoor en Herman Brusselmans - alvast voor in een reclamefilmpje als teaser richting het seizoen. Ondertussen gaat de sterke man van Anderlecht ook aan de slag met andere zaken.





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