De derde helft Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge
Foto: © photonews

Binnenkort zullen we Marc Coucke vermoedelijk zien in Happy Hour op VTM. Voor die talkshow kwam hij - samen met presentator Ruben Van Gucht en verder Metejoor en Herman Brusselmans - alvast voor in een reclamefilmpje als teaser richting het seizoen. Ondertussen gaat de sterke man van Anderlecht ook aan de slag met andere zaken.

Aernout Van Lindt

Marc Coucke is klaar voor de opening: primeur voor Brugge

Marc Coucke heeft er werk van gemaakt. Drie volgers werden uitgenodigd voor de pre-pre-opening afgelopen dinsdag van Amadeus Brugge. Elk mag iemand meebrengen zelfs. “En het wordt een mooie avond met ribbetjes en veel ander lekkers à volonté en natuurlijk wat musicale en culinaire verrassingen.”

“En voor iedereen : vanaf 5 november is Amadeus Vrigge open, de lekkerste ribbetjes van het land in een nieuw nostalgisch kader”, aldus nog Coucke in een bericht dat werd gedeeld via de sociale media. Op die manier heeft Coucke dus opnieuw een nieuwe weg ingeslagen. In Happy Hour gaf hij eerder al aan dat hij toch wel een beetje nerveus was richting de opening.

Binnenkort zullen we Marc Coucke vermoedelijk zien in Happy Hour op VTM. Voor die talkshow kwam hij - samen met presentator Ruben Van Gucht en verder Metejoor en Herman Brusselmans - alvast voor in een reclamefilmpje als teaser richting het seizoen. Ondertussen gaat de sterke man van Anderlecht ook aan de slag met andere zaken.

Coucke kreeg deze week slecht nieuws op financieel gebied. Rond het stadion van KV Oostende loopt jaren later nog steeds een zwaar financieel geschil, terwijl ook de eigendomssituatie en de toekomst van de betrokken vennootschap vragen oproepen.

Zijn holding Alychlo wordt vandaag geconfronteerd met een forse fiscale claim rond het stadion van Oostende. Volgens de jaarrekening van Oostende Stadion, de vennootschap die de infrastructuur in handen had, eist de fiscus maar liefst 19,4 miljoen euro.

Probleem met de fiscus? Coucke gaat door

De holding erkent zijn schuld niet en vecht het volledige bedrag aan. En er is meer, want na het faillissement van KV Oostende kwam het stadion in 2024 onder controle van de stad Oostende. Marc Coucke blijft ook die overdracht betwisten.

Ondertussen blijft Marc Coucke ondernemen. Pairi Daiza, Durbuy, gastronomie, een hotel in Knokke, ijsjes aan de zee, ... de voorbeelden zijn legio. En daar mag nu een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd worden: ribbetjes.

Marc Coucke neemt Amadeus Holding over

Met Amadeus voegt Coucke namelijk een bekende keten van spareribsrestaurants toe aan zijn zogeheten vrijetijdsportefeuille. Dat laat Het Laatste Nieuws alvast weten. "Toen ik hoorde dat Amadeus te koop stond, dacht ik meteen: wow, dit is een icoon."

Zo'n iconen moeten volgens Coucke in Belgische handen blijven en dus deed hij een bod op de vijf vestigingen - binnenkort worden dat er zes. "Het is absoluut een rendabel bedrijf. Maar het belangrijkste is dat het een gezonde cashflow genereert waarmee we de toekomstige groei van de keten volledig op eigen kracht kunnen financieren." Het plan van Coucke is om elk jaar één nieuw restaurant uit de grond te stampen.

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