De Mil moet puzzelen bij Gent: vier geblesseerden en spits kan niet ingezet worden

KAA Gent is woensdag richting Finland vertrokken voor de Conference League-wedstrijd tegen KuPS Kuopio. Rik De Mil zal donderdag opnieuw stevig moeten puzzelen, want meerdere spelers zijn niet inzetbaar voor de Europese verplaatsing.

Vooral offensief en achterin mist Gent enkele belangrijke namen. Michel-Ange Balikwisha en Ibrahima Cissé zijn geblesseerd en maken de trip niet mee. Balikwisha was afgelopen weekend tegen Lommel al twijfelachtig en haalde de selectie uiteindelijk niet.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn ook nu beide spelers onvoldoende hersteld om tegen KuPS in actie te komen. Gent moet het daardoor opnieuw zonder Balikwisha stellen op een moment dat de Europese campagne verder vorm moet krijgen.

Burgess maanden aan de kant

Ook Christian Burgess ontbreekt in Finland. De ervaren verdediger heeft een breukje in het scheenbeen opgelopen en wordt twee tot drie maanden aan de kant verwacht. Burgess ontbrak afgelopen weekend al bij de nederlaag tegen Lommel en zal de komende Europese wedstrijden eveneens moeten missen.

Bashir Ngom is al langer buiten strijd. Hij liep een zware kruisbandblessure op en komt al helemaal niet in aanmerking voor selectie.

Dean ontbreekt om andere reden

Max Dean is evenmin meegereisd, al heeft dat niets met een blessure te maken. De aanvaller staat niet op de Europese spelerslijst van KAA Gent en mag daardoor niet worden ingezet in de Conference League.





De Mil moet het tegen KuPS dus zonder een pak opties doen. Gent wil na de nationale ontgoocheling tegen Lommel opnieuw reageren, maar zal dat in Finland moeten doen met een duidelijk uitgedunde selectie.