Degryse voorspelt knotsgekke avond voor Club Brugge in Eindhoven

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Degryse voorspelt knotsgekke avond voor Club Brugge in Eindhoven
Foto: © photonews

PSV en Club Brugge staan woensdagavond tegenover elkaar in een wedstrijd waarin volgens Marc Degryse weinig ruimte zal zijn voor voorzichtigheid. Beide ploegen willen zelf het initiatief nemen en vertrouwen op hun aanvallende kwaliteiten.

Degryse verwacht daarom geen gesloten Champions League-duel. Integendeel: hij ziet twee teams die liever zelf kansen creëren dan zich aanpassen aan de tegenstander.

Bij Het Laatste Nieuws voorspelt hij zelfs een doelpuntenfestijn. “Neen, we gaan geen tactisch gedoe krijgen. 3-3 is wel een uitslag die ik in mijn hoofd heb. Dat zou zomaar kunnen.”

PSV staat meer onder druk

Volgens Degryse ligt de grootste druk duidelijk bij PSV. De Eindhovenaren zullen bij de loting gerekend hebben op een thuiszege tegen Club Brugge, zeker omdat er later nog zware duels met Real Madrid en Atlético Madrid wachten.

Daar komt bij dat PSV eerder al punten liet liggen tegen Shakhtar. “Met nog matchen tegen Real en Atlético Madrid in het verschiet is een driepunter voor hen noodzakelijk”, zegt Degryse.

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Club Brugge kan de wedstrijd net iets vrijer aanpakken. Blauw-Zwart heeft volgens hem veel te winnen in Eindhoven en kan met een sterk resultaat een enorme stap zetten richting de volgende ronde. “Club kan hier een reuzenstap zetten naar kwalificatie voor de tussenronde. Dat is een droomscenario”, besluit Degryse.

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