Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering

Dylan Aquino kent zijn definitieve sanctie na zijn rode kaart op het veld van Beveren. De flankaanvaller van Union Saint-Gilloise moet slechts één wedstrijd aan de kant blijven.

Dylan Aquino heeft goed nieuws gekregen van de Disciplinaire Commissie. De speler van Union Saint-Gilloise werd vorig weekend al acht minuten na zijn invalbeurt aan de rust van het veld gestuurd op de Freethiel.

De Argentijn raakte bij een actie onvrijwillig de enkel van Elohim Kaboré met zijn studs. Scheidsrechterlijk werd dat bestraft met rood, waarna het Bondsparket aanvankelijk een zwaardere sanctie voorstelde.

Van twee effectieve speeldagen naar één wedstrijd

Het Bondsparket had drie speeldagen schorsing gevorderd, waarvan twee effectief. Aquino en Union gingen zich verdedigen voor de Disciplinaire Commissie, met resultaat.

Volgens La Dernière Heure werd de straf herleid tot één speeldag. Aquino mist daardoor alleen de competitiewedstrijd van zondag tegen Racing Genk.

Terugkeer tegen Kortrijk?

Zowel het Bondsparket als Union kan nog beroep aantekenen, al lijkt dat na deze duidelijke strafvermindering weinig waarschijnlijk. Voor de Brusselaars betekent de uitspraak vooral dat hun flankspeler niet lang ontbreekt.





Als er geen beroep volgt, kan Aquino na de laatste interlandbreak van het jaar opnieuw aansluiten. De verplaatsing naar Kortrijk komt dan in beeld als zijn mogelijke terugkeermoment.