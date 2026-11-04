Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos
Foto: © photonews

Club Brugge stond afgelopen zomer voor een belangrijke keuze onder de lat. Matz Sels was nadrukkelijk in beeld, maar uiteindelijk trok Blauw-Zwart Yann Sommer aan. Director of Football Guilian Preud’homme legt nu uit waarom die keuze uiteindelijk vrij duidelijk werd.

Vooral het financiële plaatje rond Sels maakte een transfer bijzonder moeilijk. Nottingham Forest verlangde volgens Club Brugge een forse som, terwijl Sommer transfervrij beschikbaar was. Dat verschil speelde uiteraard mee, maar volgens Preud’homme was geld lang niet het enige argument.

Bij Het Laatste Nieuws vertelt hij dat hij zowel Sels als Sommer meerdere keren persoonlijk sprak. “Omdat Nottingham een gigantisch transferbedrag wou – 7 miljoen euro –, ging het sowieso moeilijk worden om Sels daar weg te halen.”

Sommer overtuigde op meerdere vlakken

Sommer maakte tijdens de gesprekken bovendien een bijzonder sterke indruk. “Zijn toekomstvisie, zijn professionalisme, maar ook zijn blik op de toekomst van Club qua keepers, klopten zodanig dat ik enorm overtuigd ben geraakt van Sommer”, zegt Preud’homme.

Opvallend was wel dat Club de ervaren Zwitser meteen een contract voor drie jaar gaf. Aanvankelijk leek twee jaar logischer, zeker omdat de club veel verwacht van Argus Vanden Driessche.

Vertrouwen in Vanden Driessche blijft groot

Volgens Preud’homme verandert de komst van Sommer niets aan dat vertrouwen. “Argus is hopelijk de toekomst van Club Brugge.” De jonge doelman krijgt momenteel bewust verder tijd bij Club NXT. “Het is in ieders voordeel dat hij nu nog bij NXT speelt. De stap naar Club 1 zetten, wordt namelijk uitdagender en uitdagender. Zeker als doelman”, klinkt het.

Ook de fysieke toestand van Sommer speelde mee in de beslissing om hem drie jaar vast te leggen. “We kennen Yann zijn fysieke data, zijn kwaliteiten en zijn honger. Het was gewoon logisch om die man een contract voor drie jaar te geven.”

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