Doelman Owono spreekt voor het eerst na overlijden van Jesús de Miguel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Doelman Owono spreekt voor het eerst na overlijden van Jesús de Miguel
Foto: © Photonews
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Jesús Owono heeft voor het eerst zelf gereageerd op het overlijden van Jesús de Miguel. De doelman van FC Andorra zegt dat hij door een bijzonder zware periode gaat en dat hij nauwelijks woorden vindt voor wat er is gebeurd.

Owono maakte de fout bij de actie die voorafging aan het overlijden van De Miguel. Sindsdien kreeg de doelman heel wat reacties over zich heen. Zelf bleef hij tot nu toe stil, maar daar kwam woensdag verandering in.

FC Andorra deelde op X een persoonlijke boodschap van zijn doelman. “Dit zijn de moeilijkste dagen van mijn leven”, schrijft Owono. “Ik vind moeilijk de woorden en het is heel zwaar om te bevatten wat er gebeurd is.”

Owono voelt 'enorme pijn'

De doelman maakt duidelijk dat zijn gedachten vooral bij De Miguel en diens omgeving zijn. “Ik voel een enorme pijn door het verlies van Jesús. Ik denk aan hem, aan zijn familie en aan iedereen die van hem hield.”

Owono beseft dat er nog veel vragen zullen volgen. “Ik weet dat er veel zaken besproken zullen moeten worden en ik zal alles wat komt met het grootste respect tegemoet treden. Maar op dit moment kan ik eerlijk gezegd aan niets anders denken dan aan Jesús en aan het verdriet dat we doormaken.”

FC Andorra sluit de mededeling af met een oproep tot maximale gevoeligheid en respect. Owono zelf eindigt zijn boodschap met enkele eenvoudige woorden: “Rust in vrede, Jesús.”

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