Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

Club NXT U19 heeft zijn eerste nederlaag van deze Youth League-campagne geleden. De Brugse beloften gingen woensdagmiddag met 3-2 onderuit bij PSV, ondanks een droomstart en een knappe reactie na de rust.

Blauw-Zwart had amper twee minuten nodig om de score te openen. Clever Ossohou bracht Club op 0-1 na een assist van Wisdom Mike, maar PSV wist de wedstrijd nog voor de pauze volledig om te draaien.

Mathieu Buyens en Samuel Dumbili zorgden later voor een Eindhovense comeback. Daardoor trok Club NXT met een 2-1-achterstand de kleedkamer in.

Club knokt zich terug

Lang bleef die achterstand niet op het bord staan. Jessi Da Silva maakte kort na de rust de 2-2 en bracht de Bruggelingen opnieuw helemaal in de wedstrijd.

Een punt leek vervolgens lange tijd binnen handbereik, maar in de slotfase ging het alsnog mis. Invaller Liam van Nistelrooij bezorgde PSV met de 3-2 de volle buit en liet Club NXT met lege handen achter.

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Voor Club Brugge is het de eerste nederlaag in vier wedstrijden in deze Youth League. Eerder werd gewonnen van Aston Villa en Lens en gelijkgespeeld tegen Inter. Blauw-Zwart blijft daardoor op zeven punten staan, terwijl PSV dankzij de overwinning naar negen punten klimt.