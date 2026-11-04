Domme rode kaart en twee owngoals: KV Kortrijk ook tegen KV Mechelen in zelfde bedje ziek

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Domme rode kaart en twee owngoals: KV Kortrijk ook tegen KV Mechelen in zelfde bedje ziek
Foto: © Photonews
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Champions League-voetbal op het hoogste niveau op woensdagavond 4 november. Maar ook in België was er gewoon voetbal. Een inhaalwedstrijd tussen hekkensluiter KV Kortrijk en KV Mechelen stond op het programma. De Kakkers wonnen en doen zo opnieuw een goede zaak in het klassement.

Hekkensluiter KV Kortrijk kon bij een overwinning over Cercle Brugge naast La Louvière springen, terwijl Mechelen bij een overwinning dan weer voorbij Beveren, Antwerp en Zulte Waregem kon springen. En dus stond er voor beide ploegen wel wat op het spel in de inhaalwedstrijd op woensdagavond.

Brecht Dejaegere en Shandre Campbell waren de nieuwe namen bij de thuisploeg, Mike Eerdhuijzen kwam in de ploeg voor Luc Marijnissen bij de bezoekers. Voor beide ploegen was winnen een must, maar in grote kansen resulteerde dat in de eerste helft alvast niet.

Ambrose zorgt voor voorsprong KV Kortrijk

Koyalipou trof de paal, maar al bij al was een 0-0 ruststand toch niet eens zo onlogisch. Na de koffie kregen we dan weer veel meer spektakel. De thuisploeg opende de debatten en Ambrose scoorde de 1-0 na een goede combinatie. 

Het was nog maar het vierde doelpunt van Kortrijk dit seizoen, maar het zorgde voor hoop bij De Kerels. Tot James Ndjeungoue tien minuten later aan de noodrem moest gaan hangen en werd uitgesloten. Tot overmaat van ramp voor de West-Vlamingen scoorde Van Brederode meteen daarna ook de gelijkmaker.

Rode kaart Ndjeungoue is omslagpunt: KV Mechelen erop en erover


En hoeveel pech kan je hebben als Kortrijk zijnde? Eerst werd een voorzet knullig in eigen doel verwerkt door Fofana, in de slotfase mocht ook Lambert nog een owngoal in zijn statistiekenboekje noteren voor KV Kortrijk. 1-3 op die manier voor Mechelen, dat een goede zaak doet in de stand.

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