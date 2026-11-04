Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste

Drama dreigt voor Fossey: Standard vreest het allerergste
Foto: © photonews
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Standard heeft mogelijk een bijzonder dure prijs betaald op training. Aanvoerder Marlon Fossey liep woensdag een ernstige knieblessure op en wacht op de resultaten van zijn MRI-scan. Bij een bevestiging van kruisbandletsel dreigt zijn seizoen voorbij te zijn.

Daags voor de thuismatch tegen Beveren kreeg Vincent Euvrard bijzonder slecht nieuws uit de ziekenboeg. Marlon Fossey raakte woensdagvoormiddag geblesseerd op training, zonder dat er contact aan voorafging. De Amerikaanse aanvoerder verdraaide zijn knie en verging volgens zijn coach van de pijn.

Een MRI-scan moet later uitsluitsel geven over de ernst van de blessure, maar bij Standard houden ze rekening met een langdurige afwezigheid. Euvrard klonk dan ook weinig optimistisch tijdens zijn persmoment.

Vrees voor kruisbandletsel bij Fossey

"Marlon Fossey heeft zich deze ochtend vermoedelijk zwaar geblesseerd aan de knie", verklaarde Euvrard. "Zonder contact draaide zijn knie weg. Hij had veel pijn. We wachten de MRI af, maar het zou om een heel lange afwezigheid kunnen gaan. We vrezen het ergste. Alles wijst erop dat het zeer ernstig is."

De eerste signalen wijzen op een mogelijke kruisbandblessure. Mocht dat scenario bevestigd worden, dan zit het seizoen van Fossey er vrijwel zeker op. Henry Lawrence kan mogelijk profiteren van de situatie en opnieuw meer speelminuten krijgen na een beperkte rol sinds de start van het seizoen.

Ook Lavalée, Nielsen, Nguene en Sy niet inzetbaar

Fossey is lang niet de enige speler die Euvrard vrijdag tegen Beveren moet missen. Dimitri Lavalée is nog niet ver genoeg gevorderd in zijn herstel, terwijl Casper Nielsen eveneens nog out blijft.

Bernard Nguene kampte al met een blessure tegen Dender. Hij speelde daarna opnieuw, maar voelde weer pijn. Ook Noa Sy ontbreekt. De jonge speler was vorige week normaal voorzien op de bank, maar liep op training schouderligamentproblemen op toen Bruny Nsimba op hem viel.

"Al die jongens zouden na de interlandbreak normaal opnieuw beschikbaar moeten zijn, maar tegen Beveren halen ze het niet", aldus Euvrard.

Vraagteken achter El Hankouri

Ook Mohamed El Hankouri blijft een twijfelgeval. Hij zou vorige week normaal speelminuten maken bij SL16 FC, maar dat ging uiteindelijk niet door. De middenvelder trainde wel, al kreeg hij enkele dagen rust wegens stijfheid aan de hamstring.

"Met zijn voorgeschiedenis wilden we geen risico nemen", lichtte Euvrard toe. "We zullen dit weekend bekijken of hij er bij kan zijn."

Standard snakt dus naar de interlandbreak, zowel gezien de resultaten als de lange lijst geblesseerden. Matthieu Epolo keert dit weekend wel terug, maar de Rouches willen eerst nog absoluut winnen van Beveren. Een nederlaag zou de sfeer op Sclessin voor de komende twee weken nog zwaarder maken.

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