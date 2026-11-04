Dubbele domper voor KRC Genk: groot talent per draagberrie afgevoerd

KRC Genk heeft dinsdag een bijzonder pijnlijke namiddag beleefd in de UEFA Youth League. De Limburgse beloften werden na een spectaculaire wedstrijd uitgeschakeld door Red Bull Salzburg, maar vooral de blessure van Sami El Morabet zorgde voor grote bezorgdheid.

De 17-jarige rechtsachter kwam tijdens de eerste helft ongelukkig neer en moest met een draagberrie van het veld worden afgevoerd. Volgens het wedstrijdverslag van Genk maakte het incident bijzonder veel indruk op zijn ploegmaats, die zichtbaar aangeslagen waren.

Blessure overschaduwt Europese wedstrijd

Op het moment van de blessure stond het 1-1. Salzburg was al na drie minuten op voorsprong gekomen, maar Loïc Alvarez had de Limburgers vanaf de strafschopstip opnieuw langszij gebracht. Na het uitvallen van El Morabet namen de Oostenrijkers opnieuw het initiatief.

Salzburg liep uiteindelijk uit tot 4-1, waardoor de Europese uitschakeling onafwendbaar leek. Toch gaven de jonge Genkenaars zich niet gewonnen. Nadat de thuisploeg twee rode kaarten kreeg, zorgden Wout Kapers en Thierno Balde nog voor de aansluitingstreffers.

Genk wacht op nieuws

De Limburgers gingen in de slotminuten nog op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagden er niet meer in om de 4-4 te scoren. Na het 1-1-gelijkspel in de heenwedstrijd eindigde het Europese avontuur zo met een totale 5-4-nederlaag.



De uitschakeling is een stevige teleurstelling, maar de grootste zorgen gaan momenteel uit naar El Morabet. De jonge verdediger geldt als een veelbelovend talent binnen de Genkse jeugdopleiding. Hoe ernstig zijn blessure is en hoelang hij eventueel aan de kant zal staan, is voorlopig niet bekend.