Dubbele domper voor KRC Genk: groot talent per draagberrie afgevoerd

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Dubbele domper voor KRC Genk: groot talent per draagberrie afgevoerd
Foto: © photonews

KRC Genk heeft dinsdag een bijzonder pijnlijke namiddag beleefd in de UEFA Youth League. De Limburgse beloften werden na een spectaculaire wedstrijd uitgeschakeld door Red Bull Salzburg, maar vooral de blessure van Sami El Morabet zorgde voor grote bezorgdheid.

De 17-jarige rechtsachter kwam tijdens de eerste helft ongelukkig neer en moest met een draagberrie van het veld worden afgevoerd. Volgens het wedstrijdverslag van Genk maakte het incident bijzonder veel indruk op zijn ploegmaats, die zichtbaar aangeslagen waren.

Blessure overschaduwt Europese wedstrijd

Op het moment van de blessure stond het 1-1. Salzburg was al na drie minuten op voorsprong gekomen, maar Loïc Alvarez had de Limburgers vanaf de strafschopstip opnieuw langszij gebracht. Na het uitvallen van El Morabet namen de Oostenrijkers opnieuw het initiatief.

Salzburg liep uiteindelijk uit tot 4-1, waardoor de Europese uitschakeling onafwendbaar leek. Toch gaven de jonge Genkenaars zich niet gewonnen. Nadat de thuisploeg twee rode kaarten kreeg, zorgden Wout Kapers en Thierno Balde nog voor de aansluitingstreffers.

Genk wacht op nieuws

De Limburgers gingen in de slotminuten nog op zoek naar de gelijkmaker, maar slaagden er niet meer in om de 4-4 te scoren. Na het 1-1-gelijkspel in de heenwedstrijd eindigde het Europese avontuur zo met een totale 5-4-nederlaag.


De uitschakeling is een stevige teleurstelling, maar de grootste zorgen gaan momenteel uit naar El Morabet. De jonge verdediger geldt als een veelbelovend talent binnen de Genkse jeugdopleiding. Hoe ernstig zijn blessure is en hoelang hij eventueel aan de kant zal staan, is voorlopig niet bekend.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Jong Genk
Sami El Morabet

Meer nieuws

Anderlecht-trainer Vitor Bruno krijgt opnieuw lastige vragen: "Daar beslis ik niet over"

Anderlecht-trainer Vitor Bruno krijgt opnieuw lastige vragen: "Daar beslis ik niet over"

16:40
STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten

STVV-verdediger Pupe maakt duidelijk hoe spelers over ontslag van De Meyer dachten

17:00
Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

Doet de A-kern straks beter? Club NXT krijgt ijskoude douche in slotfase tegen PSV

16:21
Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering

Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering

16:00
3
Degryse voorspelt knotsgekke avond voor Club Brugge in Eindhoven

Degryse voorspelt knotsgekke avond voor Club Brugge in Eindhoven

15:40
STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

15:20
Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

15:00
Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

14:40
Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid

Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid

14:20
Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

14:00
Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

13:40
OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

13:08
Italië krijgt zware klappen: Mancini moet ingrijpen voor België

Italië krijgt zware klappen: Mancini moet ingrijpen voor België

13:00
Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

12:50
De Mil moet puzzelen bij Gent: vier geblesseerden en spits kan niet ingezet worden

De Mil moet puzzelen bij Gent: vier geblesseerden en spits kan niet ingezet worden

12:30
Pocognoli krijgt eindelijk wat hij zo hard miste: druk blijft enorm

Pocognoli krijgt eindelijk wat hij zo hard miste: druk blijft enorm

12:00
Mazzù komt met opvallende waarschuwing na wat Kompany overkwam

Mazzù komt met opvallende waarschuwing na wat Kompany overkwam

11:30
Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

11:00
Verrassing bij Turkije: heel opvallende afwezigen bij volgende tegenstander Rode Duivels

Verrassing bij Turkije: heel opvallende afwezigen bij volgende tegenstander Rode Duivels

10:40
Amper enkele maanden in België en nu lonkt alweer een toptransfer

Amper enkele maanden in België en nu lonkt alweer een toptransfer

10:20
Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

10:00
4
Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen voor CL-kraker tegen Liverpool

Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen voor CL-kraker tegen Liverpool

09:40
AC Milan denkt aan JPL-revelatie

AC Milan denkt aan JPL-revelatie

09:20
Opnieuw grote ommekeer voor Arne Engels: ex-coach Club Brugge moet hem redden

Opnieuw grote ommekeer voor Arne Engels: ex-coach Club Brugge moet hem redden

09:00
Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht

Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht

08:00
6
Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

08:40
Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt

Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt

08:20
🎥 Bizarre avond voor Lammens bij Manchester United: fans laten woede duidelijk merken

🎥 Bizarre avond voor Lammens bij Manchester United: fans laten woede duidelijk merken

07:53
Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

07:44
3
Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

07:20
Degryse schudt aan de Limburgse boom en wijst met beschuldigende vinger naar Jess Thorup én Dimitri De Condé

Degryse schudt aan de Limburgse boom en wijst met beschuldigende vinger naar Jess Thorup én Dimitri De Condé

20:00
Mehdi Bayat verliest zijn cool voor Geschillencommissie: "Ik walg ervan"

Mehdi Bayat verliest zijn cool voor Geschillencommissie: "Ik walg ervan"

22:15
Champions League-overzicht: Belgische internationals beleven moeilijke avond, PSG en Barcelona halen zwaar uit

Champions League-overzicht: Belgische internationals beleven moeilijke avond, PSG en Barcelona halen zwaar uit

23:00
Dit is de laatste update na de enkelverstuiking van Kevin De Bruyne in Italiaanse topper

Dit is de laatste update na de enkelverstuiking van Kevin De Bruyne in Italiaanse topper

22:45
1
Daar is een héél belangrijke pion: Kevin Mac Allister is terug bij Union

Daar is een héél belangrijke pion: Kevin Mac Allister is terug bij Union

22:30
2
Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen

Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen

21:30
5

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 8
Jong Genk Jong Genk 0-0 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 3-1 Virton Virton
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-0 KAA Gent KAA Gent
Eupen Eupen 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA
Luik FC Luik FC 2-3 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Francs Borains Francs Borains 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH
RSCA Futures RSCA Futures 20:00 Lierse SK Lierse SK

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Voetbalwereld in shock na overlijden Jesus De Miguel en... dit hangt de doelman van Andorra boven het hoofd pief pief over Disciplinaire commissie is bijzonder mild: Union krijgt serieuze strafvermindering FCBalto FCBalto over Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11 FCBalto FCBalto over PSV - Club Brugge: - JaKu JaKu over Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos filip hendrix filip hendrix over De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa stephen king stephen king over Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen JaKu JaKu over Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" JaKu JaKu over Hij moet weg in januari: 18-voudige Rode Duivel (nog maar 23) kan zich niet doorzetten bij topclub Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved