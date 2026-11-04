Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid

Rafael Nadal staat voor een bijzonder nieuw hoofdstuk in zijn leven na het tennis. De Spaanse sportlegende is voorgedragen om toe te treden tot de raad van bestuur van Real Madrid, de club waarvan hij al zijn hele leven een uitgesproken supporter is.

De 40-jarige Nadal krijgt daarmee mogelijk een officiële rol binnen de Koninklijke. Zijn benoeming is nog niet helemaal definitief: de algemene vergadering van afgevaardigde clubleden moet de keuze van het huidige bestuur eerst nog bekrachtigen.

Real Madrid maakte het nieuws woensdag bekend op de clubwebsite. De raad van bestuur besliste tijdens een vergadering op 4 november om de benoeming van Nadal ter goedkeuring voor te leggen. De voormalige nummer één van de wereld is bij Real geregistreerd als clublid nummer 67.778 en was al erelid.

Van tennislegende naar bestuurskamer

Dat Nadal een nauwe band heeft met Real Madrid is geen geheim. Hij was de voorbije jaren geregeld aanwezig in het Santiago Bernabéu en sprak meermaals openlijk over zijn liefde voor de club.

Real noemt zijn mogelijke komst naar het bestuur dan ook een grote eer. De club wijst niet alleen naar zijn uitzonderlijke sportieve carrière, maar ook naar waarden als doorzettingsvermogen, opoffering, respect, competitiviteit en bescheidenheid.

Nadal beëindigde zijn loopbaan met 92 individuele titels. Daaronder bevinden zich 22 grandslamtitels. Hij won daarnaast twee olympische gouden medailles, pakte vijf keer de Davis Cup met Spanje en stond jarenlang bovenaan de wereldranglijst.





Als de ledenvergadering groen licht geeft, zal Nadal dus daadwerkelijk deel gaan uitmaken van het bestuur en mee kunnen wegen op het heden en de toekomst van Real Madrid.