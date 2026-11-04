Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Een absolute wereldster erbij: Thibaut Courtois ziet opvallende versterking arriveren bij Real Madrid
Foto: © Photonews

Rafael Nadal staat voor een bijzonder nieuw hoofdstuk in zijn leven na het tennis. De Spaanse sportlegende is voorgedragen om toe te treden tot de raad van bestuur van Real Madrid, de club waarvan hij al zijn hele leven een uitgesproken supporter is.

De 40-jarige Nadal krijgt daarmee mogelijk een officiële rol binnen de Koninklijke. Zijn benoeming is nog niet helemaal definitief: de algemene vergadering van afgevaardigde clubleden moet de keuze van het huidige bestuur eerst nog bekrachtigen.

Real Madrid maakte het nieuws woensdag bekend op de clubwebsite. De raad van bestuur besliste tijdens een vergadering op 4 november om de benoeming van Nadal ter goedkeuring voor te leggen. De voormalige nummer één van de wereld is bij Real geregistreerd als clublid nummer 67.778 en was al erelid.

Van tennislegende naar bestuurskamer

Dat Nadal een nauwe band heeft met Real Madrid is geen geheim. Hij was de voorbije jaren geregeld aanwezig in het Santiago Bernabéu en sprak meermaals openlijk over zijn liefde voor de club.

Real noemt zijn mogelijke komst naar het bestuur dan ook een grote eer. De club wijst niet alleen naar zijn uitzonderlijke sportieve carrière, maar ook naar waarden als doorzettingsvermogen, opoffering, respect, competitiviteit en bescheidenheid.

Nadal beëindigde zijn loopbaan met 92 individuele titels. Daaronder bevinden zich 22 grandslamtitels. Hij won daarnaast twee olympische gouden medailles, pakte vijf keer de Davis Cup met Spanje en stond jarenlang bovenaan de wereldranglijst.

Als de ledenvergadering groen licht geeft, zal Nadal dus daadwerkelijk deel gaan uitmaken van het bestuur en mee kunnen wegen op het heden en de toekomst van Real Madrid.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg AEK Athene - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AEK Athene
Real Madrid

Meer nieuws

Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

Lyon haalt zwaar uit na miljoenenvertrek: drie Belgische spelers voelen gevolgen

15:00
STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

STVV houdt adem in voor Brann: één naam blijft groot vraagteken

15:20
Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

Twee grote vraagtekens bij Anderlecht voor clash met Salzburg

14:40
Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

Opvallende keuzes bij Marokko: Anderlecht-speler wél, ex-JPL-namen niet

14:00
Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

Ploegmaat doorbreekt de stilte rond Owono na overlijden Jesus De Miguel

13:40
Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

Anderlecht is gewaarschuwd voor topper tegen Club Brugge: "Je moet één match winnen"

12:50
OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Scott Parker (ex-Club Brugge) heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

13:08
Italië krijgt zware klappen: Mancini moet ingrijpen voor België

Italië krijgt zware klappen: Mancini moet ingrijpen voor België

13:00
De Mil moet puzzelen bij Gent: vier geblesseerden en spits kan niet ingezet worden

De Mil moet puzzelen bij Gent: vier geblesseerden en spits kan niet ingezet worden

12:30
Pocognoli krijgt eindelijk wat hij zo hard miste: druk blijft enorm

Pocognoli krijgt eindelijk wat hij zo hard miste: druk blijft enorm

12:00
Mazzù komt met opvallende waarschuwing na wat Kompany overkwam

Mazzù komt met opvallende waarschuwing na wat Kompany overkwam

11:30
Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

Anderlecht, Club Brugge, STVV, Union en KAA Gent in Europa: zo kijk je alles live op tv

11:00
Verrassing bij Turkije: heel opvallende afwezigen bij volgende tegenstander Rode Duivels

Verrassing bij Turkije: heel opvallende afwezigen bij volgende tegenstander Rode Duivels

10:40
Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen voor CL-kraker tegen Liverpool

Romelu Lukaku heeft nog wat te zeggen voor CL-kraker tegen Liverpool

09:40
Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos

10:00
3
Amper enkele maanden in België en nu lonkt alweer een toptransfer

Amper enkele maanden in België en nu lonkt alweer een toptransfer

10:20
Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

Van der Elst trekt duidelijke grens rond Ruben van Bommel: "Dat is er helemaal over"

08:40
AC Milan denkt aan JPL-revelatie

AC Milan denkt aan JPL-revelatie

09:20
Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt

Nieuwe wending bij Lukaku en Fenerbahçe: avontuur van Kuyt stopt abrupt

08:20
Opnieuw grote ommekeer voor Arne Engels: ex-coach Club Brugge moet hem redden

Opnieuw grote ommekeer voor Arne Engels: ex-coach Club Brugge moet hem redden

09:00
🎥 Bizarre avond voor Lammens bij Manchester United: fans laten woede duidelijk merken

🎥 Bizarre avond voor Lammens bij Manchester United: fans laten woede duidelijk merken

07:53
Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa

07:44
3
Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht

Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht

08:00
6
Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

Vlak voor nieuwe selectie wordt PSV-Club plots nóg belangrijker

07:20
Champions League-overzicht: Belgische internationals beleven moeilijke avond, PSG en Barcelona halen zwaar uit

Champions League-overzicht: Belgische internationals beleven moeilijke avond, PSG en Barcelona halen zwaar uit

23:00
Dit is de laatste update na de enkelverstuiking van Kevin De Bruyne in Italiaanse topper

Dit is de laatste update na de enkelverstuiking van Kevin De Bruyne in Italiaanse topper

22:45
1
'José Mourinho wil dat Real Madrid all-in gaat voor absolute sterkhouder van Arsenal'

'José Mourinho wil dat Real Madrid all-in gaat voor absolute sterkhouder van Arsenal'

20:15
Hans Vanaken keert voor het eerst terug naar Philips Stadion: "Ik was hier al eens ballenjongen"

Hans Vanaken keert voor het eerst terug naar Philips Stadion: "Ik was hier al eens ballenjongen"

21:45
Daar is een héél belangrijke pion: Kevin Mac Allister is terug bij Union

Daar is een héél belangrijke pion: Kevin Mac Allister is terug bij Union

22:30
2
Mehdi Bayat verliest zijn cool voor Geschillencommissie: "Ik walg ervan"

Mehdi Bayat verliest zijn cool voor Geschillencommissie: "Ik walg ervan"

22:15
Anderlecht moet waakzaam zijn voor deze Belg bij RB Salzburg: "Hij staat nu wél op zijn beste positie" Interview

Anderlecht moet waakzaam zijn voor deze Belg bij RB Salzburg: "Hij staat nu wél op zijn beste positie"

22:00
1
Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen

Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen

21:30
5
Gianni Infantino wordt op die manier héél rijk: 'Deze bedragen stak FIFA-voorzitter (stiekem) in eigen zak'

Gianni Infantino wordt op die manier héél rijk: 'Deze bedragen stak FIFA-voorzitter (stiekem) in eigen zak'

21:15
2
Vanhaezebrouck spaart Standard-sterkhouder niét: "Serieus blijven, hé"

Vanhaezebrouck spaart Standard-sterkhouder niét: "Serieus blijven, hé"

21:00
2
Er breken cruciale tijden aan voor Belgische UEFA-coëfficiënt: jacht op zesde plaats van Portugal is geopend

Er breken cruciale tijden aan voor Belgische UEFA-coëfficiënt: jacht op zesde plaats van Portugal is geopend

20:30
Niét mis te verstane waarschuwing aan adres van Antwerp-coach: "In november vallen de bladeren. En trainers"

Niét mis te verstane waarschuwing aan adres van Antwerp-coach: "In november vallen de bladeren. En trainers"

20:45
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Milaan Inter Milaan
Bodø Glimt Bodø Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
Barcelona Barcelona 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern München Bayern München
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahçe Fenerbahçe 18:45 Liverpool FC Liverpool FC
AEK Athene AEK Athene 18:45 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 Manchester City Manchester City
RC Lens RC Lens 21:00 Como Como
Slavia Praag Slavia Praag 21:00 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 21:00 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 21:00 Sabah Sabah
PSV PSV 21:00 Club Brugge Club Brugge
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Real Betis Real Betis

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over De klok tikt voor Marvin Compper: Antwerp-trainer krijgt weinig tijd om het tij te keren Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Ivan Leko voelt dat Club Brugge klaar is voor groter werk in Europa stephen king stephen king over Cercle Brugge geeft tekst en uitleg bij trainerswissel na... eerste overwinning van het seizoen Eldonte Eldonte over Dit is waarom Club Brugge afgelopen zomer niet voor Matz Sels koos FC Bubbles FC Bubbles over PSV - Club Brugge: - JaKu JaKu over Serieuze domper voor Club Brugge richting topper tegen Anderlecht: "Ongelooflijk, je staat 1-4 voor" JaKu JaKu over Hij moet weg in januari: 18-voudige Rode Duivel (nog maar 23) kan zich niet doorzetten bij topclub De nonkel De nonkel over Antwerp neemt opvallende beslissing: hele tribune blijft dicht franchi franchi over Profvoetballers moeten mogelijk meer bijdragen: regering viseert fiscaal voordeel De nonkel De nonkel over Dit is de scheidsrechter voor Club Brugge-Anderlecht en voor de andere matchen van speeldag 11 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved