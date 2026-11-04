En hij heeft er zin in: 'Real Madrid denkt aan JPL-bekende om Courtois op te volgen'

Real Madrid is al volop bezig met de toekomst voor te bereiden. Daarbij hoort op termijn ook een nieuwe doelman om de grote leegte die Thibaut Courtois zal laten uiteindelijk op te gaan vullen. Daarbij denken ze ook aan Bart Verbruggen, die we nog kennen van bij Anderlecht.