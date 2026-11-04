Freund ziet hoe Kompany worstelt tijdens herstel: “Voetbalgek”

Vincent Kompany moet voorlopig nog geduld hebben vooraleer hij zijn werk bij Bayern München kan hervatten. De Belgische trainer herstelt thuis nadat hij vorige maand instortte en een irritatie van de hersenvliezen werd vastgesteld.

Bij Bayern willen ze vooral vermijden dat Kompany te snel opnieuw volledig in het voetbal duikt. Assistent Aaron Danks neemt voorlopig de sportieve leiding over en Kompany wordt bewust zoveel mogelijk buiten tactische beslissingen en andere dagelijkse zaken gehouden.

Sportief directeur Christoph Freund gaf daar bij Sky meer uitleg over. “Het is niet gemakkelijk voor hem. Wie Vinnie kent, weet hoe voetbalgek hij is”, vertelde hij. De afspraken werden volgens Freund samen met de medische staf gemaakt.

Kompany probeert afstand te houden

Helemaal zonder contact lukt het uiteraard niet. Freund geeft toe dat er af en toe kort met Kompany gesproken wordt, maar benadrukt dat de Belg momenteel niet betrokken wordt bij de details rond de ploeg. “Dat is heel belangrijk in deze fase.”

Ook Danks maakte eerder duidelijk dat voetbal tijdens de contacten met Kompany bewust wordt vermeden. De staf neemt de beslissingen zelfstandig, terwijl de hoofdtrainer zich volledig op zijn herstel moet richten.



Wanneer Kompany opnieuw voor de groep staat, blijft voorlopig onzeker. Bayern wil geen concrete datum op zijn terugkeer plakken en geeft hem alle tijd om volledig te herstellen. Dat lijkt voor een trainer die volgens Freund het liefst voortdurend met voetbal bezig is misschien wel de moeilijkste opdracht van allemaal.