Geen excuses voor Anderlecht in Europa: tegenstander zit met serieuze problemen

RSC Anderlecht krijgt donderdag in de Europa League bezoek van Red Bull Salzburg. De Brusselaars kunnen daarbij mogelijk profiteren van een bijzonder gunstige situatie. De Oostenrijkers reizen namelijk met een stevig gehavende selectie naar België af.

Volgens de officiële clubwebsite moet Salzburg het zonder maar liefst zeven spelers stellen. Enrique Aguilar, Kevin Boma, Sota Kitano, John Mellberg, Justin Omoregie, Dominik Schmid en Nikolas Veratschnig zijn allemaal geblesseerd en komen niet in actie tegen Anderlecht.

Ook defensieve sterkhouder ontbreekt

Vooral het wegvallen van Boma is een flinke tegenvaller. De centrale verdediger liep afgelopen weekend een kuitblessure op tijdens de 5-1-overwinning tegen Austria Lustenau. Hij moest tijdens de rust naar de kant en raakt niet speelklaar voor de Europese verplaatsing.

Daar blijft het mogelijk niet bij. Ook achter de namen van Jesper Lindstrøm en Damir Redzic staan nog vraagtekens. Hun inzetbaarheid is onzeker, waardoor trainer Danny Röhl mogelijk zelfs negen spelers moet missen.

Belgische aanvaller wel van de partij

Yorbe Vertessen is wel beschikbaar. De voormalige aanvaller van Union en PSV kijkt bijzonder uit naar zijn terugkeer naar België. Hij vertelde in aanloop naar de wedstrijd alvast dat heel wat familieleden en vrienden de wedstrijd zullen bijwonen, wat hem extra motivatie geeft.

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Anderlecht kan alvast vertrouwen tanken uit zijn recente resultaten. Na een moeilijke Europese start won paars-wit met 0-3 bij Jagiellonia Bialystok en afgelopen weekend werd Westerlo met 4-1 verslagen. Salzburg-trainer Röhl wil de vele blessures niet als excuus gebruiken, maar zijn ploeg staat donderdag wel voor een bijzonder lastige opdracht in Brussel.