Hans Vanaken doorprikt taboe bij Club: "Wie zegt van niet, liegt"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Hans Vanaken doorprikt taboe bij Club: "Wie zegt van niet, liegt"

Bij Club Brugge hoeft niemand te doen alsof een Champions League-avond hetzelfde voelt als een gewone competitiewedstrijd. Joaquin Seys en Hans Vanaken erkennen allebei dat het Europese podium automatisch voor extra prikkels zorgt.

Voor Seys speelt nog iets extra mee. Op Champions League-avonden zitten de tribunes vol scouts en wordt elke prestatie nog scherper bekeken. Toch wil de jonge verdediger niet meegaan in het idee dat hij zich in de competitie minder zou geven.

Bij Het Nieuwsblad zegt Seys daar heel open over te zijn. “Natuurlijk weet ik wie allemaal meekijkt. Dat geeft ook extra vleugels.” Tegelijk waarschuwt hij dat alleen Europees uitblinken niet volstaat. “Als je enkel in de Champions League presteert en in de competitie laat je het hangen, vergeet het dan maar.”

Vanaken is duidelijk over Champions League-gevoel

Ook Vanaken vindt het logisch dat de Champions League iets extra losmaakt. “Logisch dat de Champions League je meer prikkelt. Wie zegt van niet, liegt”, klinkt het bij de aanvoerder.

Toch blijft voor hem de competitie minstens even belangrijk. Club moet volgens Vanaken ook op mindere dagen wedstrijden naar zich toe kunnen trekken. Daar ziet hij dit seizoen net een verschil met vorig jaar.

“Het positieve is dat we dat dit jaar doen. We winnen wedstrijden die we vorig seizoen misschien niet hadden gewonnen”, legt hij uit. Zonder play-offs wordt elk punt volgens hem nog belangrijker.

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Voor Club komt het er dus op aan om die Europese intensiteit ook in België vast te houden. Seys en Vanaken ontkennen niet dat de Champions League iets extra geeft, maar benadrukken tegelijk dat de titelstrijd net zo goed wordt beslist op avonden tegen ploegen als OH Leuven of Zulte Waregem.

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