Heel Europa valt in katzwijm voor Tresoldi: "Haal hem nu in huis"

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Nicolo Tresoldi blijft indruk maken bij Club Brugge en dat is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Arsenal zou overwegen om in januari een bod uit te brengen op de 21-jarige spits. Rest de vraag: gaat Tresoldi deze winter los te weken zijn? Vorige zomer hebben ze het been stijf gehouden en dat gaan ze ook nu doen.